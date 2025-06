A chacun ses souvenirs étranges d'accouchement - Meghan, elle, a partagé le sien avec ses 3 millions de followers. image: instagram

Meghan poste sa vidéo la plus étrange à ce jour

A l'occasion du quatrième anniversaire de sa fille cadette, Lilibet, la duchesse de Sussex a partagé avec ses 3 millions d'abonnés un petit souvenir. Et c'est... ugh... comment dire?

C'est bien connu. Quand il s'agit de sa prodigieuse progéniture, les parents se révèlent rarement de bons juges. Meghan Markle (Sussex, mea culpa) n'échappe pas à cette règle inscrite dans le patrimoine génétique de l'humanité.

C'est sans doute pour cette raison que la duchesse, qui célébrait ce mercredi le quatrième anniversaire de la princesse Lilibet, a tenu à partager un moment du jour de sa naissance, le 4 juin 2021.

Vidéo: watson

Une vidéo dont on ne saurait dire si elle est plus bizarre, mignonne, gênante - ou tout ça à la fois. On est pas si loin de son beau-père, le roi Charles, qui s'était emparé d'une carotte pour en faire une flûte à bec.

Sur la séquence, une Meghan enceinte jusqu'au cou se trémousse dans une chorégraphie plutôt maladroite (vu le stade de la grossesse, on ne lui jettera pas la pierre) aux côtés de son mari, le prince Harry. Les futurs parents ne savent manifestement plus quoi faire pour provoquer l'arrivée de leur second bébé. Alors, ils innovent.

«Nos deux enfants avaient dépassé d'une semaine la date prévue pour leur naissance... alors quand les plats épicés, toutes ces promenades et l'acupuncture n'ont pas fonctionné, il ne restait plus qu'une seule chose à faire!» Meghan Markle, en légende de la vidéo

Quoi qu'il en soit, les mots nous manquent. On se serait probablement plus volontiers contentés des jolis clichés en noir et blanc dont la duchesse de Sussex - qu'on connaissait jusqu'à présent experte pour manier son image - nous avait gratifiés plus tôt dans la journée.

Ça, par exemple, c'est oui. instagram

Mais il faut croire que tous les prétextes sont bons pour faire parler de soi - tous, même le prince Harry remuant le popotin devant une chaise gynécologique.