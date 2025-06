Le prince et la princesse de Galles ont déjà subi un cambriolage en novembre dernier. reuters/watson

Nouvelle tentative d'intrusion chez Kate et William

Le dimanche du couple royal a été émaillé par une alerte de sécurité, lorsqu'un individu a tenté d'accéder au parc du château de Windsor en s'improvisant grimpeur.

L'histoire ne dit pas si Kate, William et leurs enfants étaient en train de bruncher, ce dimanche, lorsqu'un intrus a tenté d'escalader le mur menant à leur domaine, peu après 13 heures de l'après-midi. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que l'individu n'aura pas eu le temps de gambader bien longtemps dans les jardins royaux du château, avant d'être arrêté.

Selon un porte-parole de la police au Sun, l'homme a été rapidement interpellé par les agents de la police royale et du commandement de protection spécialisé de Met Police. Le suspect, âgé d'une trentaines d'années, a été arrêté pour intrusion sur un site protégé et pour possession de drogues de classe A.

La maison familiale de Kate et William flanque le château de Windsor, un domaine sous haute protection. Image: Blom UK

Placé en garde à vue, le trentenaire a ensuite été libéré sous caution dans l'attente des résultats des investigations de la police de Thames Valley.

«C'était une chose folle à faire et cela a provoqué beaucoup de remous, mais à ce stade, il semble qu'il n'y ait eu aucune intention de causer un préjudice grave» Une source royale, au Sun

La police a souligné que l'intrus n'avait pas atteint la partie intérieure du château, où se trouvent les appartements d'Etat, la chapelle Saint-Georges et le hall intérieur.

Ce n'est de loin pas la première fois qu'un individu provoque quelques sueurs froides aux personnes chargées d'assurer la protection de la famille royale. L'histoire du domaine de Windsor a été émaillée par de nombreuses failles de sécurité. En octobre dernier, alors que tout le monde dormait, deux cambrioleurs pénétraient dans une grange à proximité de leur maison d'Adelaide Cottage pour subtiliser deux véhicules.

En 2003, le «terroriste comique» Aaron Barchak avait réussi la prouesse de s'introduire à l'intérieur des murs à la fête du 21e anniversaire du prince William. La veille du mariage du prince Charles, en 2005, le Sun avait mis la sécurité à rude épreuve en passant la porte Henry VIII une camionnette de location dotée d'une boîte en carton estampillée du mot «BOMBE».

En 2012, un homme sous l'emprise de l'alcool avait escaladé une porte du château de Windsor et s'est approché à moins de 65 mètres des appartements privés de la défunte reine Elizabeth, lorsqu'il a été stoppé par des agents de protection de la royauté armés.

Last but not least, en 2021, un jeune homme mentalement instable et en possession d’une arbalète avait été arrêté et inculpé pour haute trahison, après avoir réalisé une vidéo affirmant qu’il avait pour mission «d’assassiner la reine». Jaswant Singh Chail, 21 ans, a écopé de neuf ans de prison.