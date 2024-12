Le film «Reinas» pas retenu pour l'Oscar du meilleur film étranger

Les Suisses n'ont pas réussi à se glisser dans les différentes sélections pour les prochains Oscars.

Le film Reinas de Klaudia Reynickle, une coproduction helvético-péruano-espagnole, n'est pas retenu pour l'Oscar du meilleur film étranger. L'Académie des Oscars l'a écarté de sa sélection de 15 films candidats pour ce titre, dévoilée mardi.

Dans Reinas de Klaudia Reynicke, une mère veut quitter Lima pour les Etats-Unis avec ses deux filles, en laissant derrière elles leur père, qui n'a pas grand-chose à leur offrir. Cette décision est motivée par la crise économique, les troubles politiques et le manque de perspectives dans le Pérou des années 1990.

Vendu déjà dans quinze territoires, le film est sorti dans les cinémas américains à la fin novembre, lit-on dans un communiqué de Swiss Films. Sélectionné au Sundance Film Festival, il a gagné un prix Generation Kplus à la Berlinale et le prix du public sur la Piazza Grande à Locarno.

Pas de Suisses sélectionnés

Outre Reinas, le producteur zurichois Karl Spoerri, qui a coproduit le long métrage de fiction Thelma, ne figure également pas parmi les papables aux Oscars.

De même pour la fratrie Baldenweg – Diego, Lionel et Nora -, qui a composé la musique du film irlandais In the land of saints and sinners avec Liam Neeson dans le rôle principal. Et pour Tim Fehlbaum, qui a candidaté dans plusieurs catégories avec son film September 5.

La prochaine étape des Oscars aura lieu le 17 janvier, date de la publication des titres nominés. Quant à la cérémonie de remise des prestigieuses statuettes, elle doit se dérouler le 2 mars 2025 à Los Angeles. (ats)