La meilleure baguette de Paris se trouve à la boulangerie «Fournil Didot» au 103, rue Didot, dans le 14e arrondissement. watson

Voici où trouver la meilleure baguette de Paris en 2026

A l'issue d'une dégustation qui devait départager plus de 100 concurrentes, la meilleure baguette de Paris 2026 a officiellement été désignée: celle de la boulangerie «Fournil Didot» et de son patron, Sithamparappillai Jegatheepan, d'origine sri-lankaise.

Plus de «Société»

Les Parisiens n'ont qu'à bien se tenir, car le meilleur boulanger de la capitale française cette année nous vient tout droit du Sri Lanka, à l'instar de ses deux adjoints. Sithamparappillai Jegatheepan vient de remporter l'honneur et le titre convoité de «meilleure baguette française traditionnelle de Paris», ce qui lui confère le droit d'approvisionner l'Elysée et le président Emmanuel Macron en baguettes pendant un an.

Outre son titre convoité, Sithamparappillai Jegatheepan a également perçu une récompense de 4000 euros. ville de paris

Le concours, organisé depuis 1994 par la ville de Paris et le Syndicat des boulangers du Grand Paris, a réuni fin février un large panel d'experts et de goûteurs-citoyens pour départager des centaines de miches provenant d'une centaine des quelque 1100 boulangeries de la capitale, avant de désigner la meilleure.

Les règles sont strictes, rappelle le correspondant du Daily Telegraph en France. Chaque baguette doit peser entre 250 et 270 g, mesurer entre 50 et 55 centimètres et ne pas dépasser 1,4 gramme de sel pour 100 grammes.

Cette année, sur les 143 candidats venus déposer leurs créations lors du 33e Grand Prix, pas moins de 29 boulangeries ont été disqualifiées. Les 113 paires restantes, conformes aux critères, ont été autorisées à passer la seconde étape de la dégustation à l’aveugle.

Cette année, c'est donc Sithamparappillai Jegatheepan qui a comblé les papilles du jury. Après son arrivée en France en provenance du Sri Lanka en 2003, ce passionné a débuté dans la pâtisserie (sa spécialité? Les macarons), avant de se tourner vers le pain.

La demande a explosé au Fournil Didot. image: ville de paris

Après avoir créé sa propre entreprise en 2018, il a perfectionné son art et en a fait une véritable obsession. Il possède désormais deux boulangeries. Située dans le 14e arrondissement, la boulangerie «Fournil Didot» vend pas moins de 600 baguettes traditionnelles par jour à 1,30 € pièce. Naturellement, son chiffre d'affaires a explosé depuis qu'il a remporté le prix.

Après avoir remporté son titre fin février, la boulangerie n'a pas encore commencé à approvisionner le palais présidentiel, qui commande généralement 20 à 25 baguettes chaque matin.

Pour l'anecdote, il n'est pas rare qu'un immigré remporte le prix de Meilleure baguette de Paris; le lauréat du Grand Prix 2023, Tharshan Selvarajah, est également sri-lankais. Des candidats d'Algérie, d'Afrique de l'Ouest et de Tunisie ont aussi décroché cette prestigieuse récompense.

D'ailleurs, bien qu'il maîtrise parfaitement l'art de cette tradition gastronomique française qu'est la baguette, Sithamparappillai Jegatheepan ne possède pas encore la nationalité française. «Ma demande est en cours de traitement», a-t-il glissé au Telegraph, tout en admettant que cette distinction pourrait peut-être accélérer la procédure. (mbr)

Le pain perdu selon Cédric Grolet Vidéo: instagram