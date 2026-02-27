beau temps
Bonnie Blue enceinte après son «marathon»: qui est le père?

Bonnie Blue est et reste une figure controversée.
La star d’OnlyFans qui a couché avec 400 hommes serait enceinte

Il y a un peu plus d’un an, Bonnie Blue faisait la une des journaux du monde entier avec un record sexuel des plus controversés. Aujourd'hui, la star d'OnlyFans fait à nouveau parler d'elle, mais pour une raison beaucoup plus intime.
27.02.2026, 05:3227.02.2026, 05:32
Michelle Nuhn / watson.de

Si vous ne connaissez pas le nom de Bonnie Blue, peut-être que vous connaissez certains de ses exploits, largement relayés sur les réseaux sociaux.

Cette star d'OnlyFans et créatrice de contenus érotiques affirme, par exemple, avoir couché avec 1057 hommes en 12 heures seulement.

«Voici à quoi je ressemble après avoir couché avec 1000 hommes»

A coups de challenges toujours plus extrêmes, Bonnie s'est forgé un nom — bien que celui-ci soit loin de faire l'unanimité. La Britannique d'origine divise, provoque et choque tout à la fois.

Cette fois, elle surprend son public avec une nouvelle inattendue, même pour elle: elle attend son premier enfant. Une grossesse qui soulève toutefois de nombreuses interrogations.

Une annonce qui sème la confusion

C’est à travers une vidéo publiée sur YouTube que la jeune femme de 26 ans a révélé la nouvelle. On l'y voit réaliser un test de grossesse après s'être sentie malade pendant plusieurs jours lors de ses vacances. Le timing de cette annonce interpelle, car il coïncide étrangement avec son dernier «stunt» médiatique.

«583 mecs, c'est trop»: Cette star d'OnlyFans a fini à l'hôpital

Il y a tout juste deux semaines, Bonnie Blue affirmait en effet avoir eu des rapports non protégés avec plus de 400 inconnus. Dans sa vidéo, elle décrit ses symptômes: «Je suis malade, j'ai mal à la tête, et quand je dis mal à la tête, je veux dire une migraine monumentale.»

À cela s'ajoutent des envies alimentaires inhabituelles et des nausées régulières. Le résultat du test semble sans appel:

«C'est moitié rose, moitié blanc... Les amis... Je suis définitivement enceinte, enceinte sur tous les plans»

En exposant son test devant la caméra, la jeune femme, rajoute: «je vais demander à ChatGPT ce que je dois faire ensuite.»

Par la suite, l'on voit Bonnie se rendre dans une clinique. Un médecin, qui porte une cagoule pour dissimuler son visage (oui, rien ne va dans cette histoire) finit par confirmer la nouvelle lors d'une échographie.

Tout cela est bien sérieux...
Tout cela est bien sérieux...

Pour la star, sa dernière opération, qu'elle qualifie de «mission de reproduction», est donc un «succès total». Mais une question demeure: parmi les 400 participants volontaires, qui est le père?

Grosse question, qui nécessitera sans aucun doute encore quelques vlogs et publications à sensation, puisque l'on sait que Bonnie Blue adore mettre sa vie en scène.

Bonnie Blue annonce sa grossesse:

Vidéo: youtube

Pourquoi Bonnie Blue est-elle si controversée?

De son vrai nom Tia Emma Billinger, Bonnie Blue s’était fait connaître mondialement en janvier dernier en affirmant avoir eu des rapports avec 1057 hommes en seulement 12 heures. Un marathon polémique destiné à établir un record.

Son appel à des hommes non professionnels pour produire gratuitement du contenu adulte avec elle avait suscité de vives critiques. Ses détracteurs l'accusent de comportements abusifs envers de jeunes hommes et de propager des idéologies misogynes. Cette dérive a également relancé le débat sur sa propre santé mentale.

Sa mère le prive de gang bang

À l'été 2025, la chaîne britannique Channel 4 a d'ailleurs diffusé un documentaire intitulé 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, retraçant six mois de la vie de la star et sa quête d'un record du monde pour le moins contestable.

