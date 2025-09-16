Robert Redford, en 2013. Image: www.imago-images.de

Robert Redford est mort

Acteur charismatique, réalisateur oscarisé, Robert Redford s’est éteint mardi à son domicile dans l’Utah. Il avait 89 ans.

Robert Redford, légende du cinéma américain, est décédé mardi à son domicile de l’Utah à l’âge de 89 ans, a annoncé sa porte-parole Cindi Berger au New York Times. L’acteur et réalisateur s’est éteint dans son sommeil, aucune cause précise n’a été communiquée.

Figure incontournable d’Hollywood, Redford s’était imposé dans des films cultes comme Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) ou All the President’s Men (1976). Il avait remporté l’Oscar du meilleur réalisateur en 1981 avec Ordinary People.

Engagé, il avait fondé le Sundance Institute en 1981 et transformé un petit festival en vitrine mondiale du cinéma indépendant. Hors écran, il s’était également illustré par son militantisme écologique.

Redford laisse derrière lui sa femme, Sibylle Szaggars, deux filles, ainsi que plusieurs petits-enfants. (jah)