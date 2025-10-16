en partie ensoleillé11°
Booba a été placé en garde à vue

Cannes grand journal Booba appears on Canal TV show Le Grand Journal during the 67th Cannes Film Festival in Cannes, France on May 19, 2014. Photo by Alban Wyters/ABACAPRESS.COM PUBLICATIONxNOTxINxFRA ...
Après s'en être pris à Gims, Booba a des problèmes avec la justice. Image: www.imago-images.de

Booba est en garde à vue

Le rappeur Booba a été placé en garde à vue, après une plainte pour harcèlement déposée par Gims.
16.10.2025, 12:0216.10.2025, 12:04

Le rappeur Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi dans l'enquête sur le harcèlement dont l'accuse dans une plainte une autre figure du hip-hop, Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi.

«Une situation effroyable»: c'est la guerre entre Gims et Booba

Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Elie Yaffa, déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé sur Magali Berdah, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims, 39 ans, et sa compagne «Demdem», 38 ans.

(jod/afp)

