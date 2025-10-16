Après s'en être pris à Gims, Booba a des problèmes avec la justice. Image: www.imago-images.de

Booba est en garde à vue

Le rappeur Booba a été placé en garde à vue, après une plainte pour harcèlement déposée par Gims.

Plus de «Société»

Le rappeur Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi dans l'enquête sur le harcèlement dont l'accuse dans une plainte une autre figure du hip-hop, Gims, a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi.

Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Elie Yaffa, déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé sur Magali Berdah, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par Gims, 39 ans, et sa compagne «Demdem», 38 ans.

(jod/afp)