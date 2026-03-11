ciel couvert
Katy Perry perd en justice contre Katie Perry

Katy Perry arrives at the 35th Annual Colleagues Spring Luncheon and Oscar de la Renta Fashion Show, Thursday, April 25, 2024, at the Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan S ...
La Haute Cour australienne a tranché en défaveur de Katy Perry.Image: AP Invision

La pop-star Katy Perry essuie un revers face à une styliste homonyme qui a donné son nom à son entreprise.
11.03.2026, 07:5411.03.2026, 07:54

Revers pour la pop-star américaine Katy Perry: une styliste australienne a obtenu mercredi le droit de vendre ses créations sous son nom de marque «Katie Perry», au terme d'années de procédure judiciaire.

La styliste, qui a donné son véritable nom à son entreprise, avait accusé la chanteuse de contrefaçon de marque et affirmé que celle-ci avait voulu s'opposer au dépôt de la marque avant même de devenir une célébrité mondiale.

Katy Perry et Justin Trudeau roucoulent (et nous le montrent)

Mais l'interprète de I Kissed a Girl, California gurls ou Firework a argué que sa musique rencontrait déjà le succès lorsque la styliste commençait à vendre ses vêtements autour de 2008.

Le risque de «confusion» écarté

En 2024, un tribunal australien avait donné raison à la chanteuse – Katheryn Hudson à l'état-civil – et s'était prononcé contre le maintien de la marque déposée. La Haute Cour australienne a finalement infirmé la décision et établi que tout risque de «confusion» était improbable avec la chanteuse, qui a conclu en décembre sa dernière tournée mondiale.

Un représentant de l'interprète a soutenu auprès que Katy Perry n'avait «jamais cherché à faire fermer» l'entreprise de la styliste australienne. (jzs/ats)

Il chante les chansons de sa fille de trois ans et fait un carton
Video: watson
