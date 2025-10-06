Kim Kardashian a déboulé à Paris sans ses fameux cheveux longs. Image: watson

Kim Kardashian ne ressemble plus à ça

A l'occasion de la semaine de la mode parisienne, Kim Kardashian s'est essayée à une coupe «à la garçonne», qui tranche avec son style habituel.

Il est de ces stars qui n'ont pas besoin d'enfiler des tenues extravagantes pour que toutes les mâchoires se décrochent à leur passage. Kim Kardashian en fait partie: la moindre variation de ses looks fait trembler tous les tabloïds du monde.

Or, à Paris, ce samedi, à l'occasion du défilé Alaïa, la star de télé-réalité et femme d'affaires a débarqué avec une coiffure à laquelle personne ne s'attendait: une coupe ultra-courte, qui a fait le buzz.

Kim a fait sensation au défilé Alaïa.

Finis les cheveux jusqu'à la chute de reins, au placard les extensions XXL, madame la Juriste a choisi la «Pixie Cut», agrémentée d'une frange effilée à l'effet mouillé.

Kim et son top qui laisse peu de place à l'imagination au défilé Maison Margiela.

Moins de cheveux, moins de tissu, et une grosse hésitation entre une jupe en jeans et un drap de lit.

Le contraste était si saisissant par rapport à ses looks habituels que certains ont eu de la peine à croire qu'il s'agissait bel et bien de Kim, jurant qu'il s'agissait de sa maman, Kris Jenner. Il faut dire que la ressemblance entre la fille et la mère, qui porte cette coupe depuis des lustres, est frappante.

Les internautes ont fait part de leur étonnement:

«J'ai vraiment cru que c'était Kris Jenner haha» x

«On dirait une Kris Jenner jeune!» instagram

«Bof, ça donne Bianca Censori, désolé» x

Evidemment, l'histoire ne nous dit pas encore si Kim a réellement passé un coup de ciseaux radical sur sa tête, ou s'il s'agit d'une perruque ingénieusement fixée. Pour l'instant, Kim a posté plusieurs photos sur Instagram avec la même tête, donc le mystère n'est toujours pas levé.

Si la star de 44 ans compte adopter ce nouveau style de façon permanente, on peut légitimement se demander les raisons derrière ce changement radical. Le mythe veut qu'une femme change de style capillaire lorsqu'un nouveau chapitre de sa vie débute. Cela dit, la «Pixie Cut» fait des ravages depuis plusieurs saisons déjà.

Comme le rappelle CNews, «cette coupe à la garçonne a été popularisée par l'actrice Audrey Hepburn avec son rôle dans le film Roman Holiday (1953), de William Wyle». De nombreuses stars l'ont adoptée temporairement en la modernisant, de Léa Seydoux à Florence Foresti, en passant par Scarlett Johansson ou encore Charlize Theron.

Scarlett en version punkette.

