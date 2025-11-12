assez ensoleillé
famille trump

Une rumeur circule sur la petite amie de Donald Trump Jr

Une étrange rumeur peine sur Bettina Anderson, la petite fille de Don Jr, avec Elon Musk.
Donald Trump Jr et Bettina Anderson ont confirmé leur liaison il y a près d'un an.reuters/watson

Une vilaine rumeur circule sur la petite amie de Trump Junior

Voilà un an que le truculent fils aîné du président américain, Donald Junior, parfois présenté comme son héritier politique, partage la vie d'une charmante mondaine de Palm Beach. Mais selon des rumeurs qui circulent parmi la bonne société de cette île clinquante, Bettina Anderson avait initialement des vues sur un autre homme très célèbre.
12.11.2025, 09:2512.11.2025, 09:25
Marine Brunner
Marine Brunner

Ah, Palm Beach... Ses grandes et anciennes fortunes, ses boutiques et ses hôtels de luxe, ses terrains de golf et ses restaurants où le caviar se mêle aux spaghetti au homard. Tout ce qu'il y a de plus brillant, d'élitiste et d'aristocratique concentré sur une île minuscule d'à peine 22 kilomètres de long et 1,2 kilomètre de large. C'est là que, grâce à un heureux coup du destin, Donald Trump Jr a rencontré l'élue de son cœur, il y a un peu plus d'un an.

Pour tout savoir de Palm Beach...

Cette île de milliardaires vit «une guerre des classes»

Après sept années passées aux côtés de Kimberly Guilfoyle, sa précédente petite amie, ancienne procureure et journaliste avant d'être exilée en Grèce en tant qu'ambassadrice, le fils du président américain, 47 ans, a retrouvé l'amour auprès d'une fille de bonne famille, Bettina Anderson.

La mondaine Bettina Anderson est accusée d'avoir brisé le couple Trump

Une mondaine pur jus, pur sucre. Née dans une des familles de banquiers fortunés, cette diplômée en histoire de l'art de l'université Columbia était jusque-là connue, je cite, pour fréquenter «des hommes beaucoup plus âgés et extrêmement riches»- sans qu'on puisse en dire beaucoup plus sur ses autres activités, note le Daily Mail.

Bettina Anderson est une mondaine de Palm Beach.
Bettina est en tout cas toujours très bien fringuée.instagram: bettina anderson

Malgré ses nobles origines familiales, ses looks impeccables et sa fine connaissance de l'île où réside Donald Trump père lorsqu'il n'est pas à la Maison-Blanche, la mondaine de 38 ans présenterait pourtant des difficultés à intégrer pleinement la famille et les amis de son petit ami, Don Jr. C'est du moins ce qu'affirment des sources du Daily Mail, qui a ses entrées dans les cercles les plus fermés de cette enclave pour milliardaires.

Une certaine méfiance règne au sein de la garde rapprochée de Don Jr, réputé pour son sens du trolling et ses sorties virulentes sur les réseaux sociaux.

Donald Trump a trouvé son héritier

La faute, notamment, à une rumeur qui circule avec insistance au sein de la bonne société palm-beachienne: Bettina Anderson aurait initialement jeté son dévolu sur un autre homme, autrement plus riche et plus puissant que son actuel compagnon.

«Elle visait Elon Musk»
Un ami de Bettina Anderson, au Daily Mail, ayant requis l'anonymat par crainte de représailles de la part de l'entourage de Trump

«Elle m'a dit qu'elle voulait avoir un enfant d'Elon et qu'elle pensait que séduire Don Jr l'aiderait à se rapprocher d'Elon. Elle a confié à plusieurs d'entre nous que c'était son but ultime», poursuit l'informateur, proche de la jeune femme.

Après tout, pourquoi pas? Bettina Anderson ne serait pas la première à vouloir s'attirer les bonnes grâces du patron milliardaire de Tesla en lui proposant de porter sa progéniture.

Ce projet fou, on le racontait ici.

Comment Musk répand sa semence pour créer une «légion de bébés»

Or, cela ne s'est pas produit. Et la jeune femme est donc restée aux côtés du fils aîné du président américain qui, pour sa part, serait extrêmement mordu. Selon le Mail, Don Jr aurait d'ailleurs confié à des amis son intention de l'épouser.

April 6, 2025, Doral, Florida, USA: Bettina Anderson (R) and Donald Trump Jr on the 18th green after the final round of LIV Golf Miami at Trump National Doral. (Credit Image: � Debby Wong/ZUMA Press W ...
Donald Jr et sa mondaine.Image: ZUMA Press Wire

En attendant d'éventuelles fiançailles ou un revirement de situation impliquant le fantasque patron de Tesla, le duo de Palm Beach coule des jours heureux. Bettina Anderson n'a pas répondu à la demande de commentaires du Daily Mail.

Quant à un porte-parole de l'entreprise familiale, la Trump Organization, il n'a «pas abordé directement ces questions dans une série de messages truffés d'injures». Affaire à suivre.

D'autres potins made in Palm Beach?

Cette influenceuse a mis la ville de Trump à ses pieds: «Ils adorent ça»
Thèmes
