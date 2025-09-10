Louane brise le silence sur une maladie inflammatoire qui touche les jeunes adultes. Keystone

«J'ai mal tout le temps»: Louane souffre d'une maladie rare

La chanteuse française a révélé souffrir de spondyloarthrite ankylosante, une maladie auto-immune rare et douloureuse. On vous explique.

Plus de «Société»

La chanteuse Louane souffre d’une pathologie méconnue: la spondyloarthrite ankylosante. Invitée dans le podcast Alice Underground de la photographe Alice Moitié, l’artiste de 27 ans a confié être atteinte de cette maladie «auto-immune dégénérative» qui provoque des douleurs chroniques, explique BFMTV.

Cette affection touche environ 80 000 personnes en Suisse selon la Société suisse de spondylarthrite ankylosante.

Quel est son effet?

Elle entraîne une inflammation chronique des articulations, souvent localisée dans la colonne vertébrale et le bassin, mais peut aussi concerner les genoux, chevilles ou poignets. «Moi, c’est axial. J’en ai dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets… Donc j’ai mal tout le temps», a détaillé la chanteuse qui représentait la France, à Bâle, à l’Eurovision 2025. Elle précise:

«Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu une vraie crise où je ne peux pas marcher. Ça ne m'est pas arrivé depuis un moment, un an au moins. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en tournée l’année dernière sur les festivals.» Louane dans un podcast.

Comment survient cette maladie?

Provoquée par un dérèglement du système immunitaire, la maladie reste mal comprise, explique le média français. Les chercheurs évoquent des facteurs génétiques et environnementaux, ainsi qu’un rôle probable du microbiote intestinal.

Les spondyloarthrites, dont fait partie la spondylarthrite ankylosante, sont des rhumatismes inflammatoires chroniques. Elles apparaissent souvent chez les jeunes adultes entre 16 et 30 ans, rapporte BFMTV.

Dans près de la moitié des cas, les formes sont sévères et invalidantes, selon l’Inserm. La maladie détruit progressivement les articulations et peut entraîner une ossification de la colonne vertébrale, limitant la mobilité.

Souvent confondue avec d’autres douleurs chroniques comme la fibromyalgie, la pathologie est difficile à diagnostiquer, explique BFMTV. Les signes radiologiques apparaissent tardivement, ce qui retarde la prise en charge.

Quels sont les traitements?

Il n’existe pas de guérison. Les traitements visent à soulager les douleurs et limiter l’inflammation. «C’est un peu intense… Dans certains cas, ce sont des aiguilles qu’on te met dans le dos», a décrit Louane.

L'activité physique est encouragée pour mieux vivre avec la maladie. Louane dit ainsi miser sur le Pilates et une alimentation adaptée:

«Je fais attention à ce que je mange pour que ça ne soit pas trop inflammatoire, et je fais beaucoup de Pilates, ça aide vachement.»

Pour Delphine Lafarge, présidente de l’Association française de spondyloarthrite, le témoignage public de la chanteuse est crucial, elle explique à BFMTV: «Il n’y avait pas de personnalité du showbiz identifiée jusqu’à présent. C’est important de donner davantage de visibilité à cette maladie invisible, invalidante, voire handicapante.» (jah)