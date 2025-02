Scarlett Johansson répond à la vidéo d'elle contre Kanye West

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants

Et l'actrice qui est à l'affiche du prochain Jurassic World, n'en est pas à son premier conflit avec l'IA. En 2023, Variety rapportait qu'elle avait poursuivi en justice une application ayant reproduit sa voix. L’année dernière, ChatGPT avait tenté discrètement d'imiter son timbre de voix avant d'être suspendu, alors même qu'elle avait décliné l'offre de Sam Altman, le patron d’OpenIA, comme le précise Le Monde.

Elle exhorte les législateurs américains à imposer des limites à l'intelligence artificielle, quel que soit le message. Car, même si la plupart des gens reconnaissent qu'il s'agit d'une fake, c'est trop tard. Dans la tête des millions de personnes qui ont vu cette vidéo, le visage de Scarlett Johansson est associé à Kanye West et à ses propos antisémites.

«Je suis une femme juive qui ne tolère ni l’antisémitisme ni les discours de haine de quelque nature que ce soit. Mais je crois aussi fermement que les discours de haine démultipliés par IA représentent un risque bien plus grand que celui que ferait peser une personne responsable d’un discours similaire.»

Sur une version techno de la célèbre musique juive Hava Nagila, on voit toute une série de stars américaines poser fièrement. La vidéo se termine par «Trop c'est trop» et «Rejoignez le combat contre l'antisémitisme». Selon France Info , la vidéo a été partagée sur Instagram par un entrepreneur israélien nommé Ori Bejerano dont les contenus sont principalement générés par IA. Au moment de la publication, il y a un jour, aucun bandeau ne précisait qu'il s'agissait d'une vidéo créée par l'intelligence artificielle. Désormais, c'est le cas, mais le mal est fait.

Aucune de ces célébrités n'est réelle. Elles ont toutes été générées par IA pour répondre aux propos antisémites de Kanye West et de la commercialisation sur son site désormais désactivé d'un T-shirt siglé d'une croix gammée.

Cette semaine, sur la Toile, vous avez peut-être vu passer une vidéo en noir et blanc de plusieurs stars juives, dont Drake, Steven Spielberg, Mila Kunis, Sacha Baron ou encore Scarlett Johansson. Ils portent tous un T-shirt sur lequel il y a une main dessinée faisant un doigt d'honneur, avec, en son centre, une étoile de David. Sous la main, il est écrit «Kanye».

L'actrice prend la parole après la publication d'une vidéo contre Kayne West dans laquelle elle et d'autres célébrités juives générées par l'intelligence artificielle sont mises en scène.

