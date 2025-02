L'IA fait ce que Kanye n'aurait jamais osé. image: watson

«Kanye va détester cette image»

Un mème généré par l'IA fait le buzz sur X: il revisite l'apparition de Bianca Censori, nue (ou presque) sur le tapis rouge des Grammys, aux côtés de Kanye.

Cela fait déjà quatre jours, mais le monde ne se remet toujours pas de l'image de Bianca Censori, nue sous sa robe cellophane transparente. Même Google a de la peine à recentrer ses chakras et son algorithme, si l'on en croit la publication Instagram de Kanye, qui assurait mercredi chiffres à l'appui que la requête «Bianca Censori grammys» dominait les résultats de recherche sur Google.

Mais il y a une chose qui arrive à battre les plus flamboyants des winners: l'humour des internautes. L'un d'eux a eu l'idée de se demander ce que cela donnerait si les rôles étaient inversés. Si Bianca avait gardé tous ses vêtements, et si Kanye avait tombé la chemise jusqu'à la moelle. Et si Kanye avait une expression effrayée sur le red carpet au moment de briser le tabou, et si Bianca avait prononcé les mots:

«Make a scene» «Fais un scène»

Heureusement, l'IA a toujours réponse à tout. Pour le pire comme pour le pire. Une publication a concrétisé l'idée sur X, et a rapidement gagné en visibilité, au point de devenir virale, avec quelque 4,3 millions de vues.

Des personnalités ont liké la publication, comme l'actrice américaine Lisa Rinna, Katie Piper et DJ Fat Tony.

Les twittos se sont bien évidemment lâchés en commentaires:

«Oh mon Dieu, Kanye détesterait tellement ça, ce qui me fait aimer l'image encore plus»

«C'est ce qui aurait vraiment dû se passer!!!'»

«Image puissante quand elle est inversée»

«Ce sera pour l'année prochaine!»

