Justin Bieber ne s'est pas exprimé au sujet des accusations visant son ex-mentor «Diddy».

Que se passe-t-il avec Justin Bieber?

Depuis le début de l'affaire Sean «Diddy» Combs, Justin Bieber serait dans un état «mentalement difficile», selon la presse américaine. Alors que de nouvelles plaintes visent l'ex-magnat du rap, on fait le point sur Justin.

Dans le sillage de l'affaire Sean «Diddy» Combs, les fans de Justin Bieber se montrent de plus en plus inquiets pour lui. Comme nous vous l'exposions dans un précédent article, le chanteur de 30 ans a côtoyé l'ex-mogul du rap East Coast alors qu'il n'était âgé de 15 ans. Entre vidéos qui ont refait surface, séquences étranges en compagnie de son ex-mentor, ou encore interviews dans lesquelles il craque, tout pousse les fans de Bieber à croire qu'il ait vu ou vécu des choses folles du temps de son adolescence au sein de l'Empire bling-bling.

«Diddy» et Justin Bieber chez Jimmy Kimmel en 2011. source: getty image

Si toutes ces vidéos partagées des milliers de fois n'ont eu que le mérite de faire enfler les rumeurs, le principal intéressé n'a pas encore lâché un mot sur ce chaos. Tout comme un autre de ses autres mentors, Usher, lui aussi intensément observé en cette période charnière, et qui fait l'objet de nombreuses spéculations.

Cela dit, s'il ne pipe mot, la Toile se charge d'observer les moindres traits tirés de Justin Bieber, le moindre tressaillement de ses sourcils, pour donner de l'eau aux moulins des théories fumeuses. Cet air renfrogné, ses mains crispées sur le volant? Dues à ses sombres pensées liées à l'affaire qui frappe Hollywood, for sure!

A tel point que celui qui est nouvellement papa ne peut se déplacer sans que le nom de «Diddy» ne soit susurré sur son passage. Alors, c'est avec des pincettes que la presse américaine nous fournit des updates à son sujet.

«Dégoûté»

La semaine passée, US Weekly citait une source proche du chanteur, affirmant qu'il «se trouve mentalement dans une situation difficile en ce moment». L'interprète de Yummy serait «complètement dégoûté» par le scandale entourant son ancien mentor.

Le chanteur aurait été conseillé «de rester aussi loin que possible de tout ce qui concerne Diddy». De plus, Hailey et lui viennent d'accueillir leur premier enfant, le petit Jack Blues, en août, et Justin chercherait à tout prix à «protéger» son précieux cocon familial.

Toutes les allégations qu'il a entendues sur le rappeur déchu auraient été «difficiles à digérer pour lui», relaie encore US Weekly. Cependant...

«Son bonheur d'être papa a dépassé son anxiété à propos de Diddy» Une source à US Weekly.

De son côté, le média Page Six a recueilli des témoignages d'anciens initiés de l'industrie musicale qui furent proches de «Diddy» à son apogée. Selon ces sources, Bieber se «battrait contre les fantômes de son passé».

Il ne serait en revanche pas prêt à parler de toute cette actualité. «Bieber est très perturbé par l'affaire Diddy et n'est pas disposé à la traiter ou à en discuter, alors il s'est renfermé», assure une autre voix au Daily Mail.

Justin, capturé en septembre 2024. source: new york post

D'autres témoignages l'assurent: Justin ne ferait plus confiance à une partie de ses proches, et s'éloignerait d'eux «parce qu'il estime qu'ils n'ont pas fait assez pour le protéger» par le passé.

Enfin, d'aucuns estiment au contraire qu'à un moment, Bieber se serait perdu dans les coulisses tapissées de fêtes et de substances de Hollywood, «s'aliénant une partie de ses soutiens».

«Est-ce que je crois qu’il a été impliqué dans des conneries stupides? Ouais», a encore déclaré ce week-end une source à Page Six.

«C'était un adolescent. Il était la plus grande pop star du monde. Tout le monde s’inquiétait pour lui et nous ne savions pas s’il y survivrait. Les gens profitaient de tout ce qu’il faisait» Une source à Page Six.

Bref, à l'heure actuelle, il est impossible de démêler le vrai du faux dans ce tumulte d'opinions divergentes. Une chose est certaine, par contre: les médias américains sont pendus aux lèvres de Justin, et attendent toute forme de déclaration de pied ferme.

Nouvelles plaintes contre «Diddy»

De son côté, le dossier de Sean Combs ne cesse de s'alourdir. Ce lundi, six nouvelles plaintes ont été déposées au Civil à New York, l'une d'elles accusant le rappeur d'agression sexuelle sur mineur.

Ces plaintes déposées par deux femmes et quatre hommes dont l'identité n'est pas révélée couvrent une période allant de 1995 à 2021. Un plaignant assure que l'artiste l'a agressé sexuellement quand il avait 16 ans, lui touchant les parties génitales, en 1998 près de New York, lors d'une soirée organisée par le producteur. A l'époque, Combs aurait expliqué à l'adolescent qu'il lui fallait accepter ce type de comportement «pour percer dans l'industrie» de la musique, expose le dossier.

Pour rappel, le boss de Bad Boy Records devra répondre de toutes ces charges en mai 2025, lors d'un procès pénal au niveau fédéral. Sean Combs est soupçonné d'avoir mis son «empire» musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion. Le rappeur de 54 ans, qui se dit innocent, a plaidé non coupable.