Cette pub veut vous faire embrasser des anus

Oui, on dirait des orifices extérieurs du rectum et c'est bien le but.

Calmez-vous, ce sont juste des bouches en forme de cul de poule. Le compte Instagram de Kim Kardashian en est rempli, donc ne soyez pas si outré. Mais la force de ces photos en gros plan, c'est de donner l'impression qu'il s'agit du côté obscur qui se situe entre les deux fesses.

La campagne «So Clean You Can Kiss It» (Si propre que vous pouvez l'embrasser) joue avec l'analogie visuelle de deux lèvres bien serrées qui ressemble à s'y méprendre à cette zone. Les clichés ont été installés dans les rues de Berlin et Hambourg, que ce soit sous forme d'affichage sauvage ou sur des camions. Les photos sont à la fois provocantes et léchées.

Vous n'avez pas l'esprit mal tourné, ne vous inquiétez pas. Bidetlity

Bidetlity est une marque de produits d'hygiène intime et commercialise des bidets portatifs ainsi que des abattants WC équipés de jets nettoyants, à la manière des bidets japonais. Au-delà de son côté amusant, cette campagne orchestrée par l'agence Joan Berlin réussit à interpeller, à interroger et à ouvrir le dialogue sur un sujet encore tabou qui concerne la propreté de la zone du bas, tout ça sans pour autant tomber dans la vulgarité.

Quel est votre préféré? Bidetlity

La campagne qui cartonne sur les réseaux sociaux a fait réagir les internautes sur Instagram qui flirtent avec l'humour noir en balançant des gifs de Diddy ou qui rappellent qu'en Asie, le bidet ou les toilettes japonaises sont un must pour se nettoyer la zone intime et qu'il n'y a aucune honte à avoir un anus bien rosé.

