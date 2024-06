Rihanna s'est promenée dans les rues de New York en manteau de fourrure au mois de juin. instagram badgalriri/twitter

Quelque chose choque sur cette photo de Rihanna

Quand une star porte de la fourrure, elle est généralement clouée au pilori par les médias et les internautes. Mais pas Rihanna. Serait-elle à ce point intouchable?

Cette semaine, Rihanna a fait l'actualité de la presse people avec le lancement de sa nouvelle ligne de produits capillaires Fenty Hair et l'annonce de son prochain album, R9, actuellement en préparation.

Elle est apparue avec ses cheveux naturels et c'est ce que la plupart des médias ont retenu. Mais plusieurs photos de la star la montrent dans les rues de New York avec un manteau de fourrure et vraisemblablement, il s'agit de véritable peau de bête, de vison plus précisément.

En 2024, quand une star s'exhibe avec de la fourrure, de plus, en juin, elle a de grandes chances de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Imaginez Kim Kardashian avec ce manteau, vous croyez qu'elle serait passée inaperçue? Vous croyez que la Toile l'aurait laissée sortir indemne? Il semblerait qu'il y ait deux poids, deux mesures quand il est question de fourrure et que Rihanna fasse partie de ces stars intouchables.

Les photos en question, Rihanna ne les a pas postées sur son compte Instagram (elle reste prudente). Ce sont des clichés pris par les paparazzis et vendus aux banques d'images pour être ensuite achetés par les médias. Des sites comme Harpers' Bazaar, Elle et Just Jared les ont utilisés pour leurs articles, mais aucun de ces médias n'a parlé du manteau en question.

Même Page Six, normalement friand de ce genre de sujets, n'a pas dégainé. On ne parle que de ses cheveux et de son prochain album, celui que les fans attendent depuis presque une décennie et sur lequel elle serait en train de travailler selon Vanity Fair.

Les internautes ont tout de même réagi en voyant les photos sur Instagram. Sur le compte de Just Jared, par exemple, on peut lire les commentaires suivants:

«Je m'en fous de ses cheveux, mais je ne m'en fous pas de ce qu'elle porte. Pas cool du tout»

«La fourrure est cruelle🤮»

«Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle porte???»

Rihanna et la fourrure, une histoire d'amour

Rihanna ne s'en cache pas: elle aime la fourrure et cela depuis des années. En septembre 2016, sous 30 degrés, elle arpentait les rues de New York dans une veste en fourrure rouge.

«Avec Rihanna c'est toujours la mode qui l'emporte! Et le buzz», écrivait par exemple Le Parisien pour justifier l'outfit. La photo postée sur le compte Instagram de la star avait fait réagir quelques fans déjà qui lui demandaient d'arrêter de porter de la vraie fourrure.

Rihanna en 2016 portant une veste en forme de coeur en fourrure signée Saint Laurent. instagram badgalriri

En 2017, Le Matin rappelait que PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) lui écrivait une lettre pour également lui demander d'arrêter de porter ses fourrures après qu'elle s'est pointée à un défilé Dior vêtue d'un manteau en peau de bête. Pas de réponse de la part de la chanteuse. Mais PETA est comme un pitbull, quand elle mord, elle ne lâche pas. En février 2023, rebelote, l'association écrit une nouvelle lettre à Rihanna et lui envoie un manteau en fausse fourrure après une apparition publique de la star dans un manteau vintage long jusqu'aux chevilles, signé John Galiano pour Dior.

Ironie de l'histoire, en 2020, elle reçoit un prix de la part de PETA Etats-Unis pour sa collection capsule en cuir végane pour sa marque Fenty.

Même le monde de la mode a abandonné la fourrure ces dernières années. Les marques de luxe du groupe Kering (Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Prada) mais aussi Chanel, Dolce & Gabbana, Moncler ou encore Giorgio Armani, pour n'en citer que quelques-unes, y ont renoncé, que ce soit pour des raisons environnementales ou éthiques.

Le président du groupe Kering, François-Henri Pinault, déclarait en 2019 dans un communiqué: «Le monde a changé, nos clients ont évolué et le luxe doit naturellement s’y adapter.» Un pas énorme, car ces marques sont les piliers de la mode et ce sont elles qui influencent les plus petites marques et par conséquent, le public.

Dommage que Rihanna ne l'entende pas de cette oreille, elle qui a aussi une influence majeure dans le monde de la mode et dans le monde tout court, avec sa musique, ses marques et ses quelque 93 millions de followers cumulés sur les réseaux sociaux.

