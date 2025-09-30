en partie ensoleillé13°
Nicole Kidman et Keith Urban se séparent

Nicole Kidman et Keith Urban se sont séparés
Keith et Nicole se sont dit «non».

Ce couple iconique a volé en éclats

Séisme au pays des stars: Nicole Kidman et Keith Urban se séparent, après 19 ans de mariage.
30.09.2025, 09:3130.09.2025, 09:31

Décidément, le mois de septembre ne réussit pas aux couples de stars. Après le réalisateur Tim Burton et l'actrice Monica Bellucci, qui ont annoncé leur séparation ce 19 septembre, c'est au tour d'un duo que l'on pensait gravé dans la roche de faire chemin séparé.

Tim Burton et Monica Bellucci se séparent

Il s'agit de Nicole Kidman (58 ans), et du chanteur de country Keith Urban (57 ans). Le couple, que l'on percevait comme l'un des plus stables de Hollywood, a annoncé sa séparation, après 19 ans de mariage. La nouvelle a été confirmée par divers médias américains, dont Fox News, TMZ et People.

Selon ce dernier, il semblerait que l'actrice oscarisée se soit battue jusqu'au bout pour faire perdurer son union, mais en vain. Une source proche des ex-tourtereaux a notamment déclaré:

«Elle ne voulait pas de ça. Elle s'est battue pour sauver son mariage»

TMZ avait été le premier média à annoncer la rupture alors qu'elle n'était pas encore officialisée, déclarant que les deux stars vivaient séparément depuis le début de l'été. Tout semble s'être accéléré rapidement puisque, le 25 juin encore, Nicole Kidman partageait une photo d'elle blottie contre Urban sur Instagram, pour commémorer leur anniversaire de mariage.

«Joyeux anniversaire, mon bébé ❤️ @KeithUrban», avait-elle écrit en légende.

Pour rappel, Nicole Kidman, qui était auparavant mariée à Tom Cruise (1990 - 2001), s'est unie à Keith Urban en juin 2006. De leur union sont nées deux filles, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans. Kidman et Cruise partagent également deux filles, Isabella Jane Cruise, 32 ans, et Connor Anthony Cruise, 29 ans.

«Je ne veux plus avoir d'orgasme!» Ce tournage a épuisé Nicole Kidman

Pour l'heure, l'on ne sait pas comment le couple compte gérer l'organisation familiale. L'actrice, qui a récemment terminé le tournage de Practical Magic 2 à Londres, peut en tout cas compter sur le soutien de ses proches.

«La sœur de Nicole [Antonia] a été un roc et toute la famille Kidman s'est unie pour se soutenir mutuellement»
Une source à People

Quant à Keith Urban, il bat les routes dans le cadre de sa tournée, dont la prochaine étape est prévue le jeudi 2 octobre à Hershey, en Pennsylvanie.

(jod)

