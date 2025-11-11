Anne Hiltpold lance l'école continue à Genève. Image: watson/agences

Genève franchit une étape pour le «projet du siècle»

Le canton testera dès 2025 une école sans interruption à midi. Objectif: généraliser ce modèle à tout le canton d’ici 2028. Et ça soulève des questions.

Genève veut passer à la vitesse supérieure sur l’école en continu. Dès la rentrée prochaine, plusieurs établissements primaires testeront un modèle sans interruption à midi, a révélé la RTS. Les élèves suivraient les cours le matin, avant des activités organisées l’après-midi.

La ministre de l’Enseignement Anne Hiltpold, élue PLR, fait de cette réforme l’un de ses chevaux de bataille. Celle qui parle d'un «projet du siècle» veut adapter l’école à «l’évolution de la société». «Aujourd’hui, qui peut aller chercher son enfant à 11h30?», interroge-t-elle au micro de La Matinale de la RTS, rappelant que la majorité des enfants mangent déjà au parascolaire.

L’objectif est clair: mieux concilier rythme scolaire et vie professionnelle des parents.

Des questions et manque d'infos

Mais le calendrier suscite des doutes. Le président de l’Association des communes genevoises, Martin Staub, estime qu’on va «un peu vite en besogne». Il s’interroge auprès de nos confrères: «A qui cela profitera? Aux élèves? Aux parents? Aux professeurs?»

Il soulève également des questions logistiques, comme le manque potentiel de salles de classe ou de restauration.

Autre réserve, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire, qui dit ne pas avoir été informé du projet pilote. Il craint des conséquences importantes sur l’organisation et les ressources.

A ce sujet, Anne Hiltpold assure que le parascolaire ne serait pas seul à gérer les après-midis: clubs sportifs et écoles de musique pourraient être associés. Mais là encore, Martin Staub reste prudent: «Seront-ils capables d’accueillir les enfants?»



Le canton vise une généralisation de l’école continue d’ici 2028, selon la RTS. (jah)

