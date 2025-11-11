beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Société

Genève franchit une étape pour l'école en continu

Anne Hiltpold lance son «projet du siècle» pour une école continue à Genève.
Anne Hiltpold lance l'école continue à Genève.Image: watson/agences

Genève franchit une étape pour le «projet du siècle»

Le canton testera dès 2025 une école sans interruption à midi. Objectif: généraliser ce modèle à tout le canton d’ici 2028. Et ça soulève des questions.
11.11.2025, 09:2811.11.2025, 09:28

Genève veut passer à la vitesse supérieure sur l’école en continu. Dès la rentrée prochaine, plusieurs établissements primaires testeront un modèle sans interruption à midi, a révélé la RTS. Les élèves suivraient les cours le matin, avant des activités organisées l’après-midi.

La ministre de l’Enseignement Anne Hiltpold, élue PLR, fait de cette réforme l’un de ses chevaux de bataille. Celle qui parle d'un «projet du siècle» veut adapter l’école à «l’évolution de la société». «Aujourd’hui, qui peut aller chercher son enfant à 11h30?», interroge-t-elle au micro de La Matinale de la RTS, rappelant que la majorité des enfants mangent déjà au parascolaire.

L’objectif est clair: mieux concilier rythme scolaire et vie professionnelle des parents.

Des questions et manque d'infos

Mais le calendrier suscite des doutes. Le président de l’Association des communes genevoises, Martin Staub, estime qu’on va «un peu vite en besogne». Il s’interroge auprès de nos confrères: «A qui cela profitera? Aux élèves? Aux parents? Aux professeurs?»

Il soulève également des questions logistiques, comme le manque potentiel de salles de classe ou de restauration.

Le projet à Neuchâtel 👇

Neuchâtel mène une expérience inédite en Suisse dans ses écoles

Autre réserve, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire, qui dit ne pas avoir été informé du projet pilote. Il craint des conséquences importantes sur l’organisation et les ressources.

A ce sujet, Anne Hiltpold assure que le parascolaire ne serait pas seul à gérer les après-midis: clubs sportifs et écoles de musique pourraient être associés. Mais là encore, Martin Staub reste prudent: «Seront-ils capables d’accueillir les enfants?»

Le canton vise une généralisation de l’école continue d’ici 2028, selon la RTS. (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Une gourde en forme d’ours sème le chaos chez Starbucks
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Il fait le ménage chez vous, mais il y a un hic
Le 1X Neo est un robot qui peut vous assister dans toutes les tâches ménagères. Une promesse sur le papier qui s'avère un peu plus laborieuse dans la vraie vie.
Les précommandes pour Neo, un robot humanoïde à 20 000 dollars pièce (ou 499 dollars par mois) sont ouvertes. Il permet d'effectuer les corvées les plus basiques. Cet androïde est présenté comme une véritable fée du logis capable de réaliser de manière autonome à peu près n’importe quelle tâche ménagère, allant de la lessive au nettoyage en passant par le rangement et l’arrosage.
L’article