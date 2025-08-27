Travis Kelce et Taylor Swift se sont fiancés après 2 ans de relation. instagram

Combien coûte la bague de Taylor Swift? Un expert nous répond

Ce mardi, la star de la pop a annoncé ses fiançailles avec Travis Kelce. La bague, un rocher qui la ferait couler à pic au fond de l'océan, fait beaucoup parler.

L'annonce a eu l'effet d'un tremblement de terre dans le monde people - pour ne pas dire dans le monde, puisque même Donald Trump a réagi en leur souhaitant «bonne chance». Oui, Taylor Swift et Travis Kelce, après deux ans de relation, se sont fiancés.

Ce mardi 26 août, la star de la pop a pris ses fans de court en partageant une série de photos sorties tout droit d'une pub pour un parfum Lancôme. On la voit avec le joueur de la NFL dans un jardin féérique du Missouri, tous deux amoureux, complices et heureux de partager avec leurs 288 millions de fans cumulés sur Instagram ce moment d'intimité et de joie.

Après le choc de l'annonce est venu le temps de se pencher sur ce caillou que Taylor Swift porte à l'annulaire gauche. «Il est énorme!» a réagi une envoyée spéciale de la CBS pour la Maison-Blanche, qui a su garder sa neutralité journalistique dans un moment si intense.

Professionnelle jusqu'au bout. capture d'écran

D'après Page Six, il s'agit d'une bague conçue par le joaillier new-yorkais Kindred Lubeck spécialisé dans la gravure sur bijoux. Travis Kelce a également participé à l'élaboration du Précieux.

En plus de sa bague, Taylor Swift portait une montre Cartier Santos Demoiselle. instagram

La pierre est un diamant «taille ancienne» particulièrement populaire aux XVIIIe et XIXe siècles et qui convient aux romantiques ou aux nostalgiques. Il a été taillé à la main et se caractérise par sa forme en coussin, ses angles arrondis et ses facettes épaisses.

Expert en diamants et fondateur de la société suisse Stellini Diamonds, Giuliano Stellini a examiné le design et fourni son avis d'expert à watson Zurich:

«Cette bague n'est pas une pièce hollywoodienne typique, mais un retour volontaire à l'artisanat classique. La taille Old Mine est rare, unique dans sa réfraction de la lumière, et incarne le caractère de Taylor Swift elle-même» Giuliano Stellini, expert en diamants en Suisse

Selon un autre spécialiste interviewé par le magazine de mariage Brides, la bague de Taylor Swift est «un diamant antique allongé d'environ 8 carats, de couleur F et de pureté VS1. Elle est sertie dans un anneau en or jaune 18 carats et le diamant central est fixé par des griffes en pointe d'aiguille, avec des diamants plus petits et des gravures à la main sur les côtés du sertissage». On n'a pas tout compris, mais ça a l'air de coûter cher.

Alors, justement, combien coûte un tel caillou?

Selon l'expert suisse, sa valeur se situe entre 440 000 et 650 000 francs suisses. Il ajoute: «Pour moi, cette bague est un héritage moderne chargé d'histoire et de personnalité.»

Sur le site du bijoutier new-yorkais, les prix varient entre 4000 et 35 000 francs. Mais selon Page Six, la bague personnalisée par Travis Kelce grâce à ce menhir central, pourrait bien valoir jusqu'à 1 million de dollars. L'expert du magazine Brides s'accorde avec le spécialiste suisse et estime plutôt cette bague à 500 000 dollars. De la gnognotte comparée au galet offert par Cristiano Ronaldo à sa femme Georgina Rodríguez cet été. Le solitaire, si énorme qu'on dirait un bijou de chez Claire's, est estimé à 5 millions de dollars.

