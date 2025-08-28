Le contrat prénuptial entre Taylor Swift et Travis Kelce leur évitera bien des embêtements en cas de séparation. getty/watson

Le contrat de mariage de Taylor Swift contiendrait une clause gênante

Avant de se dire «oui» pour la vie, la chanteuse la plus riche de la planète et son sportif de fiancé, Travis Kelce, ne manqueront pas de faire appel à leurs avocats pour concocter un contrat prénuptial aux petits oignons. Selon les experts, il pourrait contenir une clause bien particulière liée à l'histoire de Taylor Swift.

C'est un truc que font les riches, célèbres et puissants quand ils ont beaucoup à perdre, au moment de se marier: préparer un contrat prénuptial avant même de s'avancer vers l'autel. Un passage pas très romantique mais nécessaire, qui épargne à ses signataires bien des tracas, une fois la lune de miel terminée et les problèmes conjugaux entamés.

«Un contrat prénuptial permet à tous les deux d'aborder le mariage en sachant que leurs biens respectifs sont protégés et d'éviter des litiges complexes et coûteux en cas d'échec», explique l'avocate Kara Chrobak à Page Six. «Pour les personnes de leur niveau, il s'agit avant tout de tranquillité d'esprit et de confidentialité, et non de préparation au divorce.»

«Un contrat de mariage protège ce qu'ils ont déjà construit. Il peut définir précisément ce qui est à toi, à moi et à nous, sans aucun problème ultérieur» L'avocat Morgan Mazor, à Page Six

Une grosse différence de fortunes

C'est d'autant plus important quand le couple affiche des fortunes très différentes, comme c'est le cas de Taylor Swift et Travis Kelce. En effet, la chanteuse pèse environ 1,6 milliard de dollars - contre 90 millions pour le joueur vedette des Chiefs de Kansas City, soit 18 fois moins.

L'impressionnant portefeuille financier de Taylor comprend notamment son catalogue musical (400 millions de dollars), ses contrats de streaming (160 millions de dollars) et ses revenus de tournée (370 millions de dollars). Sans oublier, selon Page Six, environ 80 millions de biens immobiliers, avec des propriétés à New York, Rhode Island et en Floride.

Pour la chanteuse, il s'agira aussi et surtout de protéger son précieux catalogue musical (fraîchement récupéré il y a quelques semaines, après des années de bataille juridique), ainsi que les revenus de ses tournées et ses contrats de marque. «Un contrat prénuptial garantit qu'elle reste l'unique propriétaire de sa musique», confirme au tabloïd un avocat du cabinet new-yorkais Bender et Crane.

Quant à Travis, il aura sans doute à coeur de s'assurer que ses contrats NFL, ses contrats de parrainage et ses entreprises commerciales - dont son podcast sportif très populaire New Heights - restent des actifs distincts.

Compte tenu de son âge, le footballeur doit aussi gentiment songer à sa fin de carrière. Il pourrait donc «négocier plus spécifiquement dans ce contrat prénuptial s'il envisage de prendre sa retraite dans quelques années».

«Etant donné que Travis est peut-être proche de la fin de sa carrière dans la NFL et que Taylor continuera probablement à produire de la musique pendant des années, Taylor risque de perdre beaucoup plus sans contrat de mariage» Kirk Stange, avocat, dans Page Six

La clause particulière

Si les jeunes fiancés n'ont probablement pas besoin d'envisager une pension alimentaire, étant donné qu'ils disposent tous les deux de moyens confortables, l'avocate Kara Chrobak recommande surtout au couple de noter explicitement dans le contrat prénuptial les restrictions entourant leurs «droits sur le nom, l'image et la ressemblance».

«Ils sont tous deux des marques autant que des personnes, donc le contrat de mariage doit garantir qu'aucun des deux ne puisse exploiter l'image ou le nom de l'autre si les choses tournent mal», glisse l'experte.

Mais le plus important est ailleurs, selon elle: la confidentialité.

«Un accord de confidentialité est une partie importante du contrat de mariage» Kara Chrobak

«Compte tenu de leur célébrité, une clause de confidentialité stricte et de non-dénigrement est essentielle pour éviter les mémoires, les fuites d'informations et les gros titres désordonnés.» C'est tout particulièrement le cas en ce qui concerne Taylor Swift, qui s'est fait une spécialité de monétiser ses expériences personnelles via des paroles de chansons.

Il est donc fort probable que les termes du contrat de mariage avec Travis Kelce affectent ce qu'elle pourrait écrire à l'avenir en cas de séparation - ou pire, de divorce. Voire que la chanteuse se voit spécifiquement interdire toute revenge song à propos de son futur époux.



On ignore si Taylor Swift et Travis Kelce ont déjà seulement commencé à envisager un contrat de mariage (leurs représentants n'ayant pas immédiatement répondu à une demande de commentaires). Mais il ne fait aucun doute que la chanteuse la plus maniaque et mieux organisée de l'histoire musicale a déjà tout prévu.