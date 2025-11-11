Cet «Avenger» est au cœur d'un témoignage glaçant
Le média britannique Daily Mail révèle que l'acteur américain Jeremy Renner (Avengers, Mission impossible: Protocole Fantôme) est accusé de harcèlement sexuel par la réalisatrice chinoise Yi Zhou.
Connue pour ses projets multimédias, l’artiste de 37 ans explique que le comédien l’aurait contactée en juin pour lui envoyer «une série d’images pornographiques non sollicitées de lui-même» par messages privés. Yi Zhou a ajouté que l’acteur l’aurait également menacée d’appeler les services de l’immigration américains lorsqu’elle a dénoncé son comportement. Des images et menaces dont elle a publié les captures d’écran sur son compte Instagram:
Yi Zhou et Jeremy Renner ont collaboré ensemble à plusieurs reprises. La cinéaste a notamment réalisé, plus tôt cette année, le documentaire Chronicles of Disney, consacré à l’histoire des studios, dans lequel le comédien est le narrateur. L’acteur a également prêté sa voix au film d’animation Stardust Future: Stars and Scars, un film que la réalisatrice chinoise a conçu entièrement à l'aide de l'intelligence artificielle.
Accusation de violences
L'acteur de 54 ans, qui incarnait Hawkeye dans l'univers Marvel, conteste fermement ces allégations qu'il qualifie de «diffamatoires». L'avocat de Jeremy Renner, Martin Singer, a affirmé dans les colonnes de Page Six que Yi Zhou réagissait violemment après que celui-ci aurait «rejeté ses avances romantiques».
Yi Zhou indique avoir été séduite par Jeremy Renner après que celui-ci lui a témoigné une forte affection. Elle assure avoir rapidement déchanté, et assure également avoir été traumatisée par un excès de colère de l'acteur.
Jeremy Renner avait déjà été accusé de violences conjugales par le passé. Son ex-femme, la mannequin canadienne Sonni Pacheco, avait déclaré que l'acteur avait menacé «de la tuer» et aurait aussi utilisé une arme pour tirer en l'air alors que leur fille, encore bébé, dormait. Le couple a été marié dix mois avant de divorcer en 2015.