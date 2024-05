Alors que Britney vient de finaliser son divorce d'avec Sam Asghari, elle vient de vivre une nuit d'enfer aux côtés de Paul Richard Soliz, son ex-gardien de manoir. Keystone

Qui est le nouveau crush «dangereux» de Britney Spears?

Ce jeudi, Britney Spears a vécu une nuit en enfer, et a fini topless dans la rue, en pleurs, et la cheville gonflée. Au centre de tous les regards, l'homme qui accompagnait la star ce soir-là, Paul Richard Soliz. Portrait d'un revenant.

Hier soir, juste avant de dormir, mes réseaux ont été envahis de photos de Britney Spears, dehors, topless, couverte d'un traversin blanc et d'une simple couverture sur les épaules, les cheveux en pétard. Il me semblait que des larmes coulaient sur son visage. Sur certains médias, un pied énormément gonflé s'affichait en médaillon. Mais qu'a-t-il pu bien se passer, me suis-je demandé, du fond de mes draps?

Close-up: Britney, échevelée, dans la rue. Certains médias assurent que ses genoux sont rougis. source: vu sur x

Pour avoir la réponse, il m'a fallu fouiller de façon rigoureuse et méthodique dans les médias américains les plus pointus en matière people (oui, à watson, on ouvre de grandes enquêtes), j'ai nommé PageSix ou encore TMZ. A les consulter, l'on arrive plus ou moins à remonter le fil de cette nuit agitée, mais force est de constater que tout le monde ne s'accorde pas sur la même version. Et même Britney elle-même a l'air un peu confuse, si l'on en croit ses derniers posts sur Instagram, qui mentionnent pêle-mêle une entorse, les ambulanciers, sa mère, ses règles, une brosse à dents, et un espresso. Le tout entrecoupé d'émojis. Récapitulons ce beau bordel.

La version WTF de Britney

Jeudi 2 mai, dans la nuit, Brit Brit a été photographiée par de nombreux paparazzis en mini-short, visiblement le haut dénudé, mais dissimulé sous un traversin qu'elle presse contre elle. Sur les clichés, l'on aperçoit la star qui sort du Château Marmont, à Los Angeles👇🏽 et qui est entourée de son service de sécurité.

Chateau Marmont, hôtel huppé de Los Angeles a vu défiler de nombreuses stars. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'y a pas d'accent circonflexe à Chateau, parce que ce sont des Américains, ok?

A ses côtés se tient également un homme que la presse présente comme son petit ami actuel.

Le mystérieux homme en question: Paul Richard Soliz et Britney Spears. Pour savoir qui est cet homme, poursuivez la lecture de cet article!

La séquence a de quoi faire paniquer ses fans, qui craignent depuis un moment pour la sécurité mentale de l'icône, laquelle partage souvent des vidéos complètement lunaires dans lesquelles elle tourbillonne, au mieux l'œil hagard, au pire avec des couteaux dans les mains.

Brit qui manie ses choré aussi bien que les couteaux. image: capture instagram

D'aucuns font déjà des liens avec l'épisode de 2008 qui est resté dans les annales, durant lequel la chanteuse s'était rasé la tête, avant d'être placée sous la tutelle de son père.

De son côté, Britney a saisi son compte Instagram pour tenter d'expliquer ce qu'il s'était passé. Le hic: on ne comprend rien, ou pas grand-chose; son message, un texte posté sur un fond blanc, saute du coq à l'âne.

«Pour que les gens sachent...cette photo est fake!!! Je deviens plus forte chaque jour. La vérité est nulle, alors quelqu'un peut-il m'apprendre à mentir? Déesses là-bas, j'atteins ma puissance supérieure et en plus, j'espère que vous l'êtes aussi ! J'ai besoin d'une nouvelle brosse à dents maintenant!!! PS… J'ai besoin d'un expresso! PSS… Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de partager ça… Je suppose que je ne suis qu'une fille et j'ai mes règles donc je suis une garce… merde !» Amis des messages cryptés, bonjour.

Pour le fil rouge, il faudra repasser.

Une brosse à dents? Un espresso? Voilà qui ne nous aide pas du tout.

Une cheville qui a morflé

Tout cela ne fait pas beaucoup avancer notre petite enquête. Mais la dernière partie du message nous interpelle. Dans celle-ci, la star affirme s'être blessée à la cheville. Les secours auraient alors été appelés à son chevet contre sa volonté:

«Je me suis aussi tordu la cheville la nuit passée, et les urgences se sont pointées à ma porte de façon illégale. Ils ne sont jamais venus au sein de ma chambre, mais je me suis sentie vraiment harcelée.»

La vidéo qu'elle a ensuite postée atteste d'une cheville qui a été gravement malmenée. La star nous poste son pied, gonflé comme un ballon de baudruche (bon appétit, d'ailleurs). En voix off, la star fournit des explications, somme toute assez triviales: «l'idiote que je suis a essayé de faire un saut dans le salon du Château et je suis tombée – je me suis auto-humiliée – et c'est tout». Et d'éclater en sanglots en comparant ses deux pieds.

Britney nous montre sa cheville: Britney a filmé son pied en piteux état. Dans la vidéo, on l'entend lâcher un sanglot.

En légende, Brit a accusé sa mère, Lynne Spears, d'être impliquée. «Je ne lui ai pas parlé depuis six mois et elle m'a appelé juste après que cela soit arrivé, avant que la nouvelle ne sorte (...) J'ai été piégée tout comme elle l'a fait il y a longtemps!!!».

De toute cette confusion, il est difficile d'avoir le fin mot. Par contre, de nombreux médias américains ont préféré se focaliser sur la personne aux côtés de la star pendant tout ce drama: son petit copain supposé, Paul Richard Soliz.

Une dispute avec son chéri?

Celui-ci, selon de nombreuses sources, de TMZ au New York Post, aurait en effet un rôle central dans cet épisode.

«Britney Spears s'est battue avec son petit ami mercredi soir, et elle a fini par perdre le contrôle. Elle a fini en pleurs, peut-être blessée, et a failli être embarquée en ambulance» TMZ

Selon la presse, Paul Richard Soliz, 37 ans, a accompagné la star au Chateau Marmont tard mercredi soir. Cependant, des disputes ont rapidement éclaté. Quelqu'un a appelé la police, affirmant qu'une femme correspondant à la description de Britney harcelait et menaçait les employés et les clients de l'hôtel. Des agents sont arrivés peu après 22h30, mais ils n'ont constaté aucun problème apparent, et sont repartis.

Ce nouvel épisode ne va pas rassurer les fans de la chanteuse. source: instagram

Le couple s'est alors retiré dans sa chambre, et a entamé une fête bien arrosée. Le duo alors eu une énorme altercation, qui, selon des sources interrogées par TMZ, «serait devenue physique».

«Britney s'est peut-être blessée à la jambe» Des sources interrogées par TMZ.

Bon, voilà une version qui n'a rien à voir avec celle livrée à chaud par notre Britney. Selon ces mêmes sources, la chanteuse criait et était «hors de contrôle» dans le couloir de sa suite, et «plusieurs invités pensaient qu'elle souffrait de dépression, alors les ambulanciers ont été appelés».

Les secours seraient arrivés vers 00h40, et auraient pris la star en charge. Cependant, Britney ne serait pas montée dans l'ambulance, mais serait repartie avec sa sécurité...mais sans son chéri, Paul Richard Soliz.

Paul Richard Soliz, un revenant?

Cet épisode houleux survient un jour après que le divorce entre Britney et Sam Asghari a été officialisé.

La presse américaine assure que les proches de la chanteuse voient d'un oeil toujours plus mauvais cette relation entre la quadragénaire et Paul Richard Soliz. La raison principale? Ses démêlés passés avec la justice. En effet, comme plaisante Page six, Brit Brit est in love avec un «criminel».

Paul Richard Soliz, le crush actuel de Britney, faisait partie de l'équipe de maintenance de son manoir. source: twitter

Agé de 37 ans, Paul Richard Soliz a été engagé en 2022 comme homme de maintenance dans le manoir à 7,4 millions de dollars de la star, à Thousand Oaks, en Californie. Son devoir consistait à «nettoyer les toilettes, les sols et ramasser les déchets».

Selon des archives judiciaires, l'homme aurait été:

«...reconnu coupable d'un chef d'accusation de trouble à l'ordre public en 2014 et accusé de mise en danger d'enfants (...) en 2016, il a également été reconnu coupable de conduite sans permis (...)

L'homme a été reconnu coupable de possession d’une arme à feu en décembre 2022, et serait retourné devant le tribunal pour une raison liée à cette affaire.

Le trentenaire se serait rapproché de la star dans le sillage de son divorce, mais il finira par être «licencié en 2023, après que son passé criminel ait été révélé», assureVanity Fair. Britney aurait ainsi mis un terme à cette courte relation. Cependant, à en croire les photos, l'homme ne semble pas complètement sorti du paysage de l'interprète de Lucky.

Une présence masculine qui dérange l'entourage de Brit. A n'en point douter, l'incident du Chateau Marmont ne va pas rassurer ses proches:

«Soliz a été une mauvaise nouvelle depuis le début» Des proches de Britney, relayés par PageSix

Une autre source a déclaré auprès du média américain:

«Il est extrêmement dangereux»

Dans tout ce brouhaha, Sam Asghari a choisi le bon timing pour publier un cliché démontrant qu'il vit sa meilleure vie (ou du moins, ce pourrait être le message qu'il cherche à faire passer).

En commentaire, de nombreux fans font référence à la nuit agitée de Britney. «C'est assez évident qu'elle a trompé Sam maintenant», opine un internaute. «Elle a été photographiée hier soir avec Paul le gardien de maison». «Tu as l'air plus beau que jamais maintenant, Sam. La vie de célibataire te va bien, tu as l'air en si bonne santé», renchérit un autre.

Va savoir si la guerre des réseaux a commencé. source: instagram

Seul le temps nous dira si Soliz et Spears maintiendront leur relation. Quoi qu'il en soit, on te souhaite la paix, Brit Brit!