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Vanessa Trump partage une sombre «nouvelle personnelle»

PALM BEACH GARDENS, FLORIDA - MARCH 23: Vanessa Trump and Kai Trump attend the match between the Jupiter Links Golf Club and the Los Angeles Golf Club at SoFi Center on March 23, 2026 in Palm Beach Ga ...
Vanessa Trump (à gauche), l'ex-belle-fille du président américain, ici aux côtés de sa fille aînée Kai Trump, a annoncé être atteinte d'un cancer du sein.Image: TGL Golf

Cette Trump partage une sombre «nouvelle personnelle»

Vanessa Trump, l'ancienne belle-fille du président américain Donald Trump et désormais petite amie du célèbre golfeur Tiger Woods, a fait part de «nouvelles concernant sa santé personnelle» sur ses réseau sociaux.
21.05.2026, 09:2521.05.2026, 09:37

Ce printemps 2026 n'épargne pas Vanessa Trump, 48 ans, l'ex-compagne de Donald Trump Jr et mère de ses cinq enfants. Après l'accident de voiture de son compagnon, la légende du golf Tiger Woods, qui l'a convaincu de prendre la direction d'un cure de désintoxication en mars, voilà que sa petite amie se retrouve confrontée à de graves problèmes de santé.

«Je souhaite partager une information personnelle concernant ma santé», démarre le communiqué, publié mercredi soir sur le compte Instagram de Vanessa Trump.

«On m’a récemment diagnostiqué un cancer du sein. Même si ce n’est jamais une nouvelle à laquelle on s’attend, je travaille étroitement avec mon équipe médicale sur un plan de traitement»
Vanessa Trump, dans un communiqué
Image
capture d'écran: Instagram

«Je tiens à remercier mes médecins pour l'intervention que j'ai subie en début de semaine. Je reste concentrée et optimiste grâce à l'amour et au soutien de ma famille, de mes enfants et de mes proches», a-t-elle poursuivi.

«Merci pour votre gentillesse et votre soutien, cela signifie bien plus pour moi que je ne peux l’exprimer. Je demande respectueusement le respect de ma vie privée pendant que je me concentre sur ma santé et ma guérison», conclut la déclaration.

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Son ex-belle-soeur, Ivanka Trump, la fille du président, a notamment commenté la publication: «Je prie pour que tu gardes des forces et que tu te rétablisses vite. Je t'aime, mama.»

Vanessa, qui a été mariée à Don Jr pendant 12 ans, a demandé le divorce par consentement mutuel en mars 2018. Quatre mois plus tard, ils ont réglé un problème de garde de leurs cinq enfants, et le divorce a été prononcé à la fin de l'année. Ils conservent de bonnes relations.

Temps mouvementés

Depuis, la mère de famille, très impliquée dans la carrière naissante de golfeuse sa fille aînée, Kai, a entamé une relation avec le golfeur professionnel Tiger Woods fin 2024, que ce dernier a confirmé publiquement sur Instagram quelques mois plus tard.

Tiger Woods of Jupiter Links GC gets a hug and kiss from Vanessa Trump before match against Los Angeles Golf Club during the TGL finals at SoFi Center on March 24, 2026, in Palm Beach Gardens, Florida ...
Tiger Woods et Vanessa Trump sont en couple depuis plus d'un an.Image: X02835

S'il a reçu la bénédiction présidentielle, le couple a connu son lot de difficultés en ce début d'année. En mars, le golfeur professionnel de 50 ans a été arrêté pour conduite sous l'emprise de substances (DIY) après avoir fait une sortie de route avec son Range Rover, suite à une collision avec un camion près de la ville huppée de Jupiter Island, en Floride.

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Si le vainqueur de 15 tournois majeurs s'en est sorti miraculeusement indemne, les policiers ont constaté qu'il avait les yeux injectés de sang et vitreux. Il a plaidé non coupable des accusations de conduite en état d'ivresse et de refus de se soumettre à un test légal. Depuis, Tiger Woods a annoncé sa décision de se retirer du golf «pour se faire soigner».

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