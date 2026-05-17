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Deux expositions explorent les plantes invasives à Oron et Mézières

Un pot de muguet pose sur une table est photographie en ce 1er mai, jour la fete du Travail, ce jeudi 1 mai 2025 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
A Château d'Oron, «Hubris botanique» est à voir jusqu'au 26 septembre (image d'illustration).Keystone

Deux expositions explorent les plantes invasives à Oron et Mézières

Les espèces végétales invasives sont au cœur d’un double projet artistique imaginé par Sève Favre et présenté au Château d'Oron ainsi qu’au Musée du Papier peint.
17.05.2026, 10:1017.05.2026, 10:10

Le Château d'Oron (VD) et le Musée du Papier peint de Mézières (FR) collaborent à travers deux expositions de l'artiste Sève Favre. Ce projet en deux volets s'intéresse aux espèces végétales invasives.

A Château d'Oron, «Hubris botanique» est à voir jusqu'au 26 septembre. Cette exposition interroge «la fascination» historique des Européens pour les plantes exotiques, souvent au détriment des plantes autochtones. Elle est racontée à travers les récits de naturalistes et les archives conservées dans la bibliothèque du lieu.

Si vous voyez ces plantes dans votre jardin, sortez le lance-flammes

Les conséquences contemporaines de cette histoire donnent lieu à la seconde exposition, «Némésis végétale», à voir du 27 juin au 17 janvier 2027 à Mézières. Les plantes autrefois convoitées pour leur beauté ou leur rareté, comme le bambou doré, le mûrier à papier ou le palmier chanvre, sont aujourd'hui qualifiées d'invasives.

«A travers ce double projet, Sève Favre propose une relecture critique et poétique du végétal: non plus comme simple décor ou ressource, mais comme mémoire vivante, à la fois témoin, acteur et révélateur des dynamiques de pouvoir passées et présentes», écrivent les responsables des musées dans leur communiqué. (tib/ats)

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