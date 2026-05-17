A Château d'Oron, «Hubris botanique» est à voir jusqu'au 26 septembre (image d'illustration). Keystone

Deux expositions explorent les plantes invasives à Oron et Mézières

Les espèces végétales invasives sont au cœur d’un double projet artistique imaginé par Sève Favre et présenté au Château d'Oron ainsi qu’au Musée du Papier peint.

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Le Château d'Oron (VD) et le Musée du Papier peint de Mézières (FR) collaborent à travers deux expositions de l'artiste Sève Favre. Ce projet en deux volets s'intéresse aux espèces végétales invasives.

A Château d'Oron, «Hubris botanique» est à voir jusqu'au 26 septembre. Cette exposition interroge «la fascination» historique des Européens pour les plantes exotiques, souvent au détriment des plantes autochtones. Elle est racontée à travers les récits de naturalistes et les archives conservées dans la bibliothèque du lieu.

Les conséquences contemporaines de cette histoire donnent lieu à la seconde exposition, «Némésis végétale», à voir du 27 juin au 17 janvier 2027 à Mézières. Les plantes autrefois convoitées pour leur beauté ou leur rareté, comme le bambou doré, le mûrier à papier ou le palmier chanvre, sont aujourd'hui qualifiées d'invasives.

«A travers ce double projet, Sève Favre propose une relecture critique et poétique du végétal: non plus comme simple décor ou ressource, mais comme mémoire vivante, à la fois témoin, acteur et révélateur des dynamiques de pouvoir passées et présentes», écrivent les responsables des musées dans leur communiqué. (tib/ats)