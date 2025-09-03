Le clan Kardashian n'est jamais loin des polémiques. Ici, Kim et North, sa fille.

La nouvelle lubie de la fille de Kim Kardashian choque la Toile

Tout le monde n'a pas le vision en ce qui concerne le nouveau «bling» de North West.

Plus de «Société»

Elever des gosses, c'est déjà pas facile. Mais élever des gosses sous l'oeil des caméras, c'est quand même une galère sans nom - demandez à Nicolas Sarkozy et à sa femme Carla, qui se ramassent une tonne de remarques en ligne en ce qui concerne l'attitude de leur fille Giulia sur les réseaux.

Ce n'est pas Kim Kardashian qui dira le contraire. Elle se ramasse régulièrement des blâmes liés aux looks de sa fille, qui, il faut l'admettre, ne manque pas de créativité - une façon polie pour dire qu'elle se cherche et que ce n'est pas encore gagné. Mais bon, on a tous été ados, on sait ce que c'est que de mélanger un look gothique avec des basiques Y2K très Britney.

L'un des derniers looks de North, d'ailleurs, n'avait pas plu aux «Karen» de la Toile, qui ont jugé que la jeune fille de 12 ans arborait à Rome une tenue bien trop osée pour son âge.

Alors que les looks excentriques sont la signature du célèbre clan indissociable de la téléréalité, certains fans se sont littéralement étranglés en découvrant la mini-jupe à volants et le corset de la jeune fille. D'autres ont décrié les longues extensions de North, qu'ils estiment être plus appropriées pour des jeunes femmes plus matures. Certains ont été jusqu'à prier Kim de «préserver l'innocence de sa fille», écrit Page Six.

La photo partagée sur les réseaux a récolté une masse de commentaires en mode «vieux darons estomaqués»:

«Un enfant de 12 ans qui a l'air d'en avoir 32½»

«Qui est la fille, qui est la mère?»

Or, ces fans critiques n'ont pas pris de vacances depuis le mois d'août. Ils ont repris du service en ce début du mois de septembre après avoir repéré un accessoire que la jeune fille arbore au doigt: un piercing. En effet, North semble s'être fait ce qu'on appelle un piercing cutané au majeur.

C'est comme une bague, mais en plus douloureux. image relayée par page six

Les piercings cutanés ou microdermiques sont différents des piercings ordinaires, car ils «n'ont pas de point d'entrée et de sortie séparé pour les bijoux», selon Healthline. Ils peuvent être placés sur de nombreux endroits du corps, et c'est très tendance. Certains, par exemple, les plantent dans les fossettes du dos (aussi appelées «trous de Vénus»). D'autres, en mode grain de beauté à côté de la bouche.

Evidemment, en voyant ce nouveau bling bien peu banal, les mauvaises langues étaient de sortie, et se sont fait une joie immense de dézinguer cette nouvelle lubie:

«Qui laisse sa fille de 12 ans se faire percer? Et qui perce une fille de 12 ans? Ma fille n'avait même pas les oreilles percées à 12 ans»

«Elle a 12 ans. Qu'est-ce que Kim fait?!»

Une poignée de fans, encore, s'inquiète pour la santé de la jeune fille, après avoir remarqué une bosse rouge près du bijou.

photo: page six sur x

Il faut dire, comme l'explique Page Six, que les piercings aux doigts «peuvent ne pas bien cicatriser en raison de l'utilisation constante des mains et du risque que les bijoux s'accrochent ou se cognent». Les commentaires n'ont cependant, comme toujours dans le monde merveilleux des Internets, rien de bienveillant:

«Ouf, on dirait qu'il est infecté!!»

«Le piercing semble déjà rejeté et douloureux»

Ces réactions massives n'ont en rien ébranlé la jeune starlette, qui continue de poster au quotidien ses looks colorés tous plus excentriques les uns que les autres.

Il faut dire que la fille de Kanye West, exposée à l'oeil du public dès son plus jeune âge, est déjà bien habituée aux tribulations de la Toile. Elue «enfant la plus stylée au monde» en 2022, et ayant déjà arpenté nombre de Fashionweeks et de tapis rouges, North a déjà des opinions très tranchées en matière de mode. Il lui arrive même de flinguer avec l'instinct d'une tueuse les tenues de sa maman, comme lors du Met Gala 2023. Elle avait alors dit à Kim que sa robe Schiaparelli ressemblait à une «tenue de plage» provenant d'un «Dollar Store», décorée de perles qui ont l'air fausses.