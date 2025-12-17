La star a dû mettre en garde ses enfants. image: keystone

Gwyneth Paltrow a dû avoir la discussion la plus gênante de sa vie

«J’ai prévenu mon fils qu’il y aurait des scènes de sexe», a déclaré Gwyneth Paltrow à propos de son nouveau film Marty Supreme.

La situation pourrait devenir délicate: l'actrice oscarisée Gwyneth Paltrow a prévenu son fils de l'existence de scènes intimes avec l'acteur principal Timothée Chalamet lors de l'avant-première de son nouveau film Marty Supreme.

L'actrice de 53 ans a deux enfants. Image: keystone

Interrogée sur le dénouement de la situation, Paltrow a déclaré à propos de son fils de 19 ans dans l'émission américaine de fin de soirée de Seth Meyers: «Pas très bien.» Il a gardé les yeux fermés tout le temps, a-t-elle encore expliqué.

Ce n'était pas le premier avertissement de ce genre que l'actrice, aujourd'hui âgée de 53 ans, lançait au cours de sa carrière. À la fin des années 1990, elle raconte avoir mis en garde son grand-père à propos d'une scène où elle apparaissait seins nus dans Shakespeare in Love. Il l'avait déjà vue, lui aurait-il assuré. «Deux œufs au plat »

Gwyneth Paltrow et Timothée Chalamet dans le film Marty Supreme. Image: keystone

Dans le film Marty Supreme , Timothée Chalamet (29 ans) incarne un joueur de tennis de table mégalomane. Cette comédie d'aventure, réalisée par Josh Safdie, sortira dans les salles allemandes le 26 février 2026. Paltrow y interprète une ancienne star de cinéma qui tente un retour sur les planches et entame une liaison secrète avec le personnage de Chalamet.

Gwyneth a deux enfants adultes, Apple et Moses Martin, avec son ex-mari, le chanteur de Coldplay Chris Martin.(sda/jod)