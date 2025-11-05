brouillard
Gwyneth Paltrow dévoile son calendrier de l'Avent très coquin

La gourou bien-être Gwyneth Paltrow dévoile sa propre version du calendrier de l&#039;Avent sur son site internet Goop.
La gourou bien-être commercialise son propre calendrier de l'Avent.getty/watson

Le calendrier de l'Avent de Gwyneth Paltrow est déjà en rupture de stock

Alors que les Fêtes de fin d'année approchent à grands pas, GOOP, la marque lifestyle de Gwyneth Paltrow, a tout prévu. Voici un calendrier de l'Avent très coquin, à offrir (ou pas!) à belle-maman pour qu'elle passe un mois de décembre enchanteur.
05.11.2025, 20:5305.11.2025, 20:53

Quand il s'agit de commercialiser des dingueries, Gwnyeth Paltrow n'en est pas à son coup d'essai. Après les bougies au parfum des tréfonds de l'anatomie féminine ou la «chaise sexuelle», la gourou lifestyle vient de dévoiler l'une de ses dernières trouvailles: un calendrier de l'Avent. Sauf que les friandises qu'il contient ne se destinent pas aux enfants.

Le calendrier 2025 de Gwyneth Paltrow
Il s'est vendu comme des petits pains.image: goop

Ce calendrier atypique, qui figure dans la sélection annuelle de cadeaux du site internet GOOP, cache derrière ses petites portes une série de petits cadeaux à connotation sexuelle. Pour n'en citer que quelques-uns: une paire de menottes plaquées or, six mètres de corde noire ornée de boucles et de pompons dorés, du ruban adhésif, une bougie de massage à l'huile parfumée à la lavande ou encore des cache-tétons en cuir rouge.

Sans oublier un ensemble de cravates rouges en soie et, cerise sur le pompon, un vibromasseur en acier inoxydable avec pas moins de dix modes de vibration. Woohoooo!

Ce geste de Gwyneth Paltrow en cuisine sidère les internautes

Si vous comptiez faire des heureux, comptez tout de même 1285 dollars pour cette extravagance pour adultes. A noter également qu'il faudra y aller parcimonie: le calendrier ne comporte que neuf cases, et non vingt-quatre comme ses variantes plus classiques.

Preuve de l'intérêt suscité par cet onéreux calendrier de l'Avent onéreux signé Kiki de Montparnasse, une marque de lingerie française haut de gamme, il était déjà en rupture de stock sur GOOP début novembre.

Mais rassurez-vous! Outre le calendrier, le site de Gwyneth Paltrow propose toute une série d'idées de cadeaux pour les Fêtes: des «chocolats aux champignons enrichis de plantes et d'adaptogènes censés favoriser l'intimité et le plaisir» aux huiles sensuelles, en passant par les sextoys divers et variés.

Le kit protéiné de Gwyneth Paltrow
Amateurs de bidoche, ce kit est pour vous.image: goop

Ces messieurs ne sont pas en reste, avec des propositions tout aussi affriolantes: une expérience de conduite sur glace en Porsche dans les Alpes bavaroises, une table de babyfoot Campana Louis Vuitton ou encore une boîte «ancestrale» remplie de viande hachée et de produits protéinés.

Entre l'appareil d'exercice pour le périnée à 84 dollars et le kit à matcha à la maison à 268 dollars, on vous laisse déterminer quel sera le choix le plus judicieux pour belle-maman. (mbr)

