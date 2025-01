La princesse se sépare rarement de sa bague de fiançailles, offerte par William en 2010. getty/watson

La bague de la princesse Kate a une signification particulière

A l'occasion des 43 ans de la princesse de Galles ce jeudi, nous nous sommes penchés sur la passion de Kate pour le saphir - dont le plus célèbre est évidemment celui serti sur sa bague de fiançailles.

Plus de «Société»

C'est une bague presque aussi célèbre que ses détentrices. L'une des plus iconiques du monde. Un ovale en saphir de Ceylan de 12 carats du XIXe siècle, entouré de douze diamants, estimé à pas moins de 500 000 dollars.

Une bague légendaire. Getty Images Europe

On comprend mieux pourquoi le prince William était légèrement «nerveux» lorsque, dans une cabane rustique au pied du mont Kenya en 2010, l'héritier du trône d'Angleterre a dégainé l'anneau de son sac à dos, après l'avoir trimballé pendant des semaines sur le continent africain. «Je savais que si cet objet disparaissait, je serais dans de beaux draps», confiera-t-il à raison par la suite.

Aux origines

En effet, cette bague est de celles inscrites dans les livres d'histoire. Ses origines remontent à 1840, lorsque le prince Albert commande au joaillier britannique Garrard une broche en saphir bleu et diamants pour sa future épouse, la reine Victoria. «Elle l'aimait tellement qu'elle a décidé de la porter le jour de son mariage, comme un petit quelque chose de bleu sur le devant de sa robe», relate Sara Prentice, directrice artistique de Garrard, à Vogue.

Si, au cours de son long règne de 63 ans, la reine Victoria aura le temps d'amasser pléthores de bijoux, bagues, colliers et autres boucles d'oreilles, elle reviendra à maintes reprises à la broche en saphir, jusqu'à la mort de son «très cher Albert», en 1861. Tant et si bien qu'elle décide, dans son testament, de faire de cette précieuse broche un héritage de la Couronne - une possession du monarque régnant pour l'éternité.

Si la reine Elizabeth est à son tour tombée amoureuse de cet objet, la broche n'avait pas manqué de tomber dans l'œil de son fils aîné, le futur Charles III. En 1981, après avoir demandé à Lady Diana de l'épouser, le prince de Galles se rend donc chez Garrard pour sélectionner un petit nombre de bagues à sa promise - dont une bague Marguerite en saphir et diamants étonnamment similaire à la broche de mariage de la reine Victoria. Diana en tombe également amoureuse. Vous connaissez la suite.

Diana, qui adorait cette bague, la portait au moment de son décès en août 1997 à Paris. Image: Tim Graham Photo Library

Après la mort tragique de la princesse en 1997, sa bague de fiançailles et sa montre Cartier en or ont été transmises à ses fils, William et Harry. Une source anonyme a alors précisé que ce c'est Harry, et non William, qui aurait jeté son dévolu sur la célèbre bague en saphir.

Constatant cependant à quel point son aîné en pinçait pour Kate Middleton, au milieu des années 2000, Harry propose un échange. Après tout, Kate n'est pas seulement spéciale pour son frère - Harry lui-même l'a décrite comme «sa sœur».

C'est donc doté de cet héritage précieux que le prince William a ployé le genou pour demander Kate en mariage, en 2010.

«Le moment le plus mémorable où ce bijou a été porté reste sans doute leur mariage, un événement historique suivi par des millions de personnes à travers le monde» Ella Citron-Thompkins, experte en joaillerie chez Diamonds Factory

Une bague si iconique qu'elle fait aujourd'hui encore l'objet d'innombrables imitations de «bague Diana», dont les premiers prix vont d'une vingtaine de dollars pour atteindre plusieurs dizaines de milliers.

Jusqu'à inspirer les astrologues. «On pense que porter un saphir bleu renforce l’influence de Saturne et confère résilience, patience et un esprit stable face aux défis», allègue l'astrologue professionnelle Helena Hathor, qui s'est penché sur le profil de Kate et la signification du saphir bleu.

«Ces qualités sont essentielles pour Kate en tant que princesse, puisqu’elle porte des responsabilités à vie exigeant constance, endurance et gestion des nombreux défis liés à son rôle royal. Le port du saphir semble renforcer ces attributs» Helena Hathor , astrologue

Historiquement, les saphirs sont associés à l'amour, à l'engagement, à la loyauté, à la vérité, à la protection, à l'abondance et à la bonne fortune. Getty Images Europe

«Endurance et gestion des défis». Une bonne manière de résumer le parcours de la princesse de Galles au cours des quinze dernières années. D'ailleurs, en guise de preuve de cette stabilité, la bague de fiançailles de Kate est restée une constante à son annulaire, pour ne connaître que de menus changements au fil des ans.

Le dernier en date? Un petit ajout, en septembre 2024. Sur la vidéo annonçant la fin de son traitement de chimiothérapie, une autre pierre apparaissait sur sa main gauche: une alliance en diamants... et saphirs. Décidément.