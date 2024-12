Après des mois passés hors des yeux du public, la princesse de Galles s'apprête à opérer à un retour complet aux affaires. getty/watson

Le retour officiel de Kate va décevoir les fans

La princesse de Galles prendra part ce mardi à l'évènement officiel le plus important depuis son retour à la vie publique, dans la foulée de la fin de sa chimiothérapie. Tout un symbole, après une année 2024 passée presque entièrement à l'écart des projecteurs.

Comme un goût réconfortant de «retour à la normale» pour les fans de royauté. Après une année rythmée par une mystérieuse opération chirurgicale en janvier, une «disparition» inexpliquée et une marée de théories complotistes au printemps, suivie de plusieurs mois de chimiothérapie préventive et d'un retour tout en douceur à la vie publique amorcé cet été, Kate s'apprête à franchir une nouvelle étape majeure: sa toute première visite d'Etat officielle, ce mardi.

Un programme chargé et un seul regret

La cerise sur le gâteau, après une poignée d'engagements et de cérémonies depuis l'annonce de la fin de son traitement, le 9 septembre.



«Kate est clairement un élément essentiel de la famille royale, très importante à la fois symboliquement et dans la réalité en tant que future reine. C'est bien que les gens la voient. On ne peut pas dire qu'elle soit totalement de retour... mais elle revient» La biographe royale Sally Bedell Smith, au magazine PEOPLE

Pour acter cette amorce de retour, nul autre que l'émir du Qatar et son épouse comme invités de marque. Selon Buckingham Palace, Tamim bin Hamad Al Thani et sa femme, Sheikha Jawaher, se poseront à Londres ce lundi après-midi.

Le couple Al Thani au couronnement de Charles, en mai dernier. Getty Images Europe

Le couple royal sera ensuite accueilli mardi par le prince et la princesse de Galles au nom du roi, avec l'inévitable parade de chevaux de la Horse Guards au parc St-James de Londres, suivi d'un salut royal de la garde d'honneur, d'une inspection des troupes et d'une interprétation de l'hymne national qatari.

La table du dîner d'Etat organisé en 2019 pour le président Donald Trump, à Buckingham Palace. Image: Chris Jackson Collection

Tous les quatre seront ensuite rejoints par Charles III et la reine Camilla pour un cortège «extravagant» en calèche le long du Mall jusqu'au palais de Buckingham. La promenade s'achèvera par un déjeuner au palais de Buckingham, puis par un après-midi culturel.

L'émir et son épouse auront droit à une visite privée assurée par le roi himself des objets du Royal Trust et de la Turquoise Mountain Foundation - une organisation fondée par Charles en 2006 pour protéger le patrimoine culturel menacé dans le monde. Comme le veut la coutume, Sa Majesté le guide devrait concentrer sa tournée sur des objets liés au Qatar.

Tamim bin Hamad Al Thani et Sheikha Jawaher visiteront ensuite l'abbaye de Westminster, puis le palais de Westminster, pour y rencontrer des membres de la Chambre des Lords et des membres du Parlement britannique. L'émir sera ensuite reçu par le prince de Galles au palais de Kensington. La journée se conclura par un somptueux banquet d'Etat au palais de Buckingham, tout en faste, glamour, grands discours et apparat, où 150 invités triés sur le volet devraient participer.

Le banquet sera le point culminant de cette visite d'Etat de deux jours. Getty Images Europe

Manque de bol pour les amateurs de diadèmes et autres bijoux royaux, Kate ne sera pas présente au repas, parée de sa plus jolie tenue de princesse. Son retour aux fonctions publiques continuant d'être «progressif», la princesse de 42 ans sautera cette étape. En revanche, comptez sur William, Charles et Camilla pour régaler l'assistante en cravate blanche et diadèmes clinquants.

Malheureusement, les fans devront faire une croix sur la vision de Kate en diadème pour cette fois. Getty Images Europe

Pour vous consoler, la tenue que la princesse de Galles arborera mardi sera de toute façon riche en symboles. Kate est passée maître dans l'art de la diplomatie vestimentaire. Des visites d'Etat à domicile aux tournées à l'étranger, elle ne manque jamais de glisser des hommages subtils à la nation concernée - que ce soit avec la couleur de sa tenue ou en portant la création d'un couturier local. Vous n'avez sans doute pas oublié la somptueuse cape rouge en clin d'œil à la Corée du Sud, l'an dernier.

Le clin d'oeil de Kate à la Corée du Sud, en novembre dernier, avait fait sensation. WireImage

Et comme la semaine s'annonce riche en émotions royales, Kate sera déjà de retour ce vendredi, pour le service annuel de chants de Noël «Together at Christmas» à l'abbaye de Westminster. Quelque 1600 invités, dont le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, assisteront au concert.

La congrégation comprendra également «certains de ceux qui ont traversé des moments difficiles cette année», selon une lettre publiée par Kate la semaine passée, dont les familles des trois fillettes tuées lors d'une attaque au couteau à Southport en juillet.

La participation de Kate à l'évènement, le 8 décembre 2023, marquait l'une de ses ultimes apparitions publiques après sa «disparition». Getty Images Europe

L'an dernier, ce même service de Noël marquait le dernier engagement public de la future reine d'Angleterre, avant de longues semaines de «disparition». La boucle est bouclée. En espérant que l'année 2025, elle, sera à nouveau placée sous le signe de la princesse de Galles.