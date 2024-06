L'Angleterre est inquiète pour ses fantômes

Même les fantômes les plus célèbres ne se manifestent plus depuis un certain temps. Les chercheurs en paranormal pensent que les esprits vieillissants «se reposent» de plus en plus ou sont passés de «l'autre côté».

Les Britanniques adorent leurs fantômes. Il est difficile de trouver un château, une demeure seigneuriale, un pub historique, un hôtel ou un cimetière d'église où l'on ne raconte pas qu'un esprit, généralement bien attesté, hante les lieux. L'organisation nationale pour la protection du patrimoine et des paysages, le National Trust, fait même la promotion de ses «lieux les plus hantés» comme destinations touristiques.

Selon les ethnologues, le Royaume-Uni est reconnu comme le pays où il y a le plus de fantômes. L'Angleterre est le pays où le nombre de prétendues apparitions de fantômes et d'expériences paranormales est le plus élevé, tant par personne que par région géographique. Alors qu'un peu plus de 20 % de la population se déclare «religieuse», un bon tiers des Britanniques croient en l'existence des fantômes ou des manifestations paranormales, selon plusieurs sondages.

La légendaire Jamaica Inn sur Bodmin Moor, dans le comté de Cornouailles. Oui, cet endroit est également hanté. Image: obi

Cependant, une nouvelle inquiétante nous parvient: les fantômes disparaissent du Royaume. Mais les fantômes ne sont-ils pas déjà morts? L'auteur et expert en phénomènes paranormaux, le Dr Paul Lee, suppose dans le Daily Star que les esprits vieillissants «se reposent» de plus en plus ou ont passé de «l'autre côté».

«Depuis janvier 2020, je contacte tous les lieux ayant une histoire de fantômes confirmée et je demande aux résidents, propriétaires ou employés s'ils ont observé des événements inexpliqués récemment» Dr Paul Lee

The Brown Lady of Raynham Hall, prétendument prise par hasard lors d'une séance photo pour Country Life Magazine en 1937. Selon les sceptiques, l'image a été obtenue par double exposition. Image: wikicommons

Et les nouvelles ne sont visiblement pas bonnes:

«J'ai reçu près de 800 réponses jusqu'à présent, mais même des lieux célèbres comme le château de Conisbrough dans le South Yorkshire, l'hôtel Ettington Park à Stratford, considéré comme l'un des hôtels les plus hantés de Grande-Bretagne, ou le grand magasin Fortnum and Mason à Piccadilly - tous affirment n'avoir rien observé ces dernières années. Il semble que de nombreux fantômes célèbres se reposent, s'estompent ou ont disparu.»

Le Dr Paul Lee s'intéresse à la physique nucléaire, à l'informatique, aux fantômes et... à l'assassinat de Kennedy. Image: twitter

Le Dr Paul Lee (qui détient un doctorat en physique nucléaire) émet donc l'hypothèse selon laquelle il se pourrait «qu'un fantôme dispose initialement d'une source d'énergie naturelle, qui s'épuise avec le temps, l'empêchant ainsi de se manifester.»

Les esprits les plus scientifiques diront que nous voyons moins de fantômes parce que nous vivons dans une époque plus rationnelle, où nous avons des explications scientifiques pour ce que les générations précédentes auraient pu attribuer au surnaturel. Cependant, une part non négligeable de la population, qui croit au paranormal, risque de regretter la disparition des fantômes. Mais il y a toutefois de l'espoir.

Egalement populaire dans la culture populaire: la sitcom à succès «Ghosts» sur la BBC. Image: bbc

«Il se pourrait bien que les fantômes puissent, en quelque sorte, se ‹recharger›, car parfois on entend des histoires de spectres qui réapparaissent soudainement après de nombreuses années d'absence» Dr Lee.

Au nom de tous les chasseurs de fantômes (et du National Trust), espérons que cette thèse soit vraie!

Et pour conclure: trois fantômes célèbres

La Dame noire de Bradley Woods Image: hypnogoria

La «Dame en Noir» est censée se manifester dans les bois près du village de Bradley dans le Lincolnshire. Les témoins oculaires l'ont décrite comme jeune et jolie, d'environ 1,70 mètre de hauteur, vêtue d'un manteau noir flottant et d'une capuche de la même couleur cachant ses cheveux, mais révélant son visage triste, pâle et couvert de larmes. Selon la légende, elle n'a jamais fait de mal à personne.

L'homme en gris L'homme en gris sur le balcon du Drury Lane Theatre... ou du moins tel qu'illustré par un article de journal de 1967. Image: historicimages

Le London's Drury Lane Theatre Royal est considéré comme l'un des théâtres les plus hantés au monde. Apercevoir l'un des nombreux fantômes qui hantent le théâtre est censé porter chance à un acteur ou à sa production. Le plus célèbre de ce panthéon est sans doute l'Homme en Gris, vêtu comme un noble du XVIIIe siècle: cheveux poudrés sous un tricorne, manteau ou cape, bottes d'équitation et une épée. Selon la légende, l'«Homme en Gris» est l'esprit d'un homme poignardé, dont les restes mortels ont été découverts en 1848 dans un passage latéral muré du théâtre.

La Reine hurlante Qu'il y ait des fantômes ou non, un fait statistique est que c'est précisément dans ce couloir de Hampton Court que les gens s'évanouissent le plus souvent. Image: Youtube/Channel 5

Catherine Howard, cinquième épouse du célèbre roi anglais Henri VIII, fut décapitée en 1542 à la Tour de Londres après avoir été reconnue coupable d'adultère. Selon la légende, la malheureuse reine se serait libérée pendant son arrestation à Hampton Court et aurait couru dans le couloir devenu plus tard célèbre sous le nom de Haunted Gallery, pour supplier le roi de lui accorder sa clémence - en vain, comme nous l'enseigne l'histoire. Depuis lors, les cris désespérés de Catherine seraient régulièrement entendus dans ces couloirs.

