Avec cette photo, la princesse Kate fait tout juste

Le cliché d'anniversaire très attendu de la princesse Charlotte, qui fête ses 9 ans ce jeudi, remplit totalement sa tâche: épargner un nouveau drame à Kate et William.

C'est un réflexe tristement coutumier, désormais. Passer la moindre publication du palais de Kensington aux rayons X, en espérant y détecter la moindre anomalie ou trace de modification. La photo d'anniversaire de la petite Charlotte, publiée par le palais de Kensington ce jeudi matin, à l'occasion de son neuvième anniversaire, n'a pas échappé à un décorticage en règle.

La photographie de la princesse Charlotte a été prise par sa maman, Kate. La princesse de Galles semble avoir été définitivement coupée dans son envie de s'«essayer au photomontage». kensington palace

Cette fois, on ne les y reprendra plus. Après le drame de la photo de la fête des Mères, en mars dernier, Kate et William ont tiré les enseignements de leurs erreurs. Non seulement ils ont choisi de ne plus partager leurs images avec les médias et les grandes agences de presse à l'avance, mais ils ont surtout été coupés net dans leurs envies de Photoshop. Sur la photo de leur fille de neuf ans, nous avons beau zoomer, rezoomer et rerezoomer, aucun signe de modification notoire. Le portrait de Charlotte est, de prime abord, irréprochable.

La petite princesse prend la pose dans le jardin familial du domaine de Windsor, appuyée contre une barrière fleurie. Un cliché léger, printanier, auquel on pourrait seulement reprocher un petit manque de spontanéité. Le sourire est large, mais un brin crispé.

Pour l'anecdote, Charlotte arbore le même cardigan que sur le portrait de famille historique de la fête des Mères. Son pull préféré? Un clin d'œil de la part de Kate? Ou encore un moyen d'éviter de concentrer l'attention sur le choix vestimentaire de ce nouveau portrait?

Charlotte arbore le même cardigan en laine que sur la photo largement truquée de la fête des Mères, qui avait suscité un tollé. instagram

Une chose est sûre. Publiée dans le cadre d'une tradition vieille de dix ans établie par la famille des Gallois, qui publie une image des trois enfants pour marquer chaque anniversaire, ce cliché remplit parfaitement sa mission. Rassasier les fans en manque, certes, mais surtout épargner à Kate et William une nouvelle controverse, dont ils n'ont certainement pas besoin - en plein traitement de la princesse de Galles contre son cancer.