Pourquoi se ronger les ongles peut être dangereux et comment arrêter

Que ce soit dû à l'ennui ou au stress, se ronger les ongles est une habitude dont on aimerait bien se débarrasser. Non seulement elle abîme les ongles, mais elle peut aussi être dangereuse.

L'onychophagie, terme médical qui désigne le fait de se ronger les ongles, est un phénomène très répandu. On estime qu'un adolescent sur deux et un adulte sur dix sont concernés. Derrière ce phénomène se cache généralement un manque de contrôle des pulsions.

Dans les cas graves, on ronge les ongles jusqu'au lit de l'ongle et le bout des doigts est ensanglanté. Non seulement ce n’est pas très esthétique, mais cela favorise également les inflammations des cuticules et du lit de l'ongle. Les bords déchirés et ramollis des ongles permettent en outre aux germes de pénétrer dans l'organisme et de provoquer des infections. Si l'on se ronge les ongles régulièrement, il arrive aussi que les gencives se rétractent ou s'enflamment.

Quand c'est devenu une habitude, il n'est pas si facile de s’arrêter.

Voici des méthodes qui peuvent vous aider

Si le fait de se ronger les ongles n'a pas de cause psychologique profonde, des mesures simples peuvent déjà s'avérer très efficaces. Se couper les ongles aussi courts que possible peut à aider.

Les femmes peuvent limiter l'envie de se ronger les ongles en se faisant poser des faux ongles ou en se faisant de jolies manucures. En voyant l'apparence soignée des ongles, on n'a pas envie de tout gâcher, et on se retient plus facilement.

Les vernis ou les teintures contenant des substances amères comme le benzoate de dénatonium ou l'acétate de saccharose octate peuvent, par leur goût désagréable, couper l'envie de se ronger les ongles. Ces produits sont disponibles sans ordonnance dans les pharmacies et certaines drogueries. Si l’on craque malgré tout, on garde un goût amer dans la bouche.

Malheureusement, certaines personnes ne se laissent pas dissuader. De plus, il y a un risque de s'habituer au goût amer et donc de perdre l'effet des produits.

Les thérapies comportementales telles que l'Habit Reversal Training (HBT, en français «entraînement à l’inversion des habitudes») visent à exercer des comportements alternatifs lorsque l'envie de se ronger les ongles se manifeste, afin d'interrompre l'automatisme.

Pour y parvenir, vous devez d'abord prendre conscience de la fréquence et des situations dans lesquelles vous ressentez cette pulsion. Vous pouvez prendre des notes dans un journal par exemple. Comme action de remplacement, vous pouvez par exemple serrer le poing très fort. Plus vous effectuez cette action inversée, plus vous avez de chances de remplacer le rongement des ongles par une nouvelle habitude.

Autre astuce efficace: occupez-vous les mains. Ceux qui se rongent les ongles le soir en regardant la télévision peuvent par exemple malaxer une balle anti-stress ou mâcher un chewing-gum. Parfois, il suffit de s'asseoir sur les mains jusqu'à ce que l'envie de ronger soit passée.

Autre possibilité: la méthode de découplage. Elle a été développée à l'hôpital universitaire de Zurich et vise à diriger la main vers les cheveux, les oreilles ou le nez au lieu de la bouche lorsque vient la pulsion de se ronger les ongles. Le mouvement de la main reste le même, mais est dévié.

Avec la technique du découplage, il est particulièrement important de pratiquer le nouveau mouvement régulièrement tout au long de la journée et de manière consciente - de préférence trois fois par jour avec dix répétitions.

La plupart du temps, on se ronge les ongles lorsqu'on est tendu ou lorsqu'on a besoin d'être performant. Des exercices de relaxation tels que le training autogène, la relaxation musculaire progressive ou des exercices de respiration permettent de mieux gérer le stress. Les activités sportives peuvent également détourner l'attention des personnes qui se rongent les ongles.

Comme les compulsions sont souvent contrôlées par l'inconscient, une thérapie par hypnose peut aussi aider. Le thérapeute tente de communiquer avec le subconscient du patient. L'objectif est de remplacer le schéma de comportement négatif par un schéma positif. Cela peut conduire à des changements de comportement face au stress, à l'ennui et au surmenage.

Par contre, le succès de la thérapie par l’hypnose repose principalement sur l'expérience. Il existe trop peu d'études scientifiques à ce sujet pour pouvoir formuler une recommandation générale pour ce traitement.

Si toutes ces méthodes ne donnent aucun résultat, une psychothérapie peut s'avérer utile. Parfois, le fait de se ronger les ongles cache une maladie psychique grave, comme un trouble obsessionnel compulsif, un trouble anxieux ou une tendance à un comportement autodestructeur (auto-agression). Dans ces cas, il est important d'en rechercher la cause et de prendre des mesures psychothérapeutiques appropriées.



