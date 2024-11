Avec l'utilisation du smartphone aux toilettes, la notion du temps disparaît. Image: shutterstock/symbolbild

Vous ne voudrez plus jamais rester 10 minutes aux toilettes

Beaucoup d’entre vous connaissent cette situation: vous passez de longues minutes aux toilettes les yeux rivés sur votre smartphone. Mais ces sessions prolongées, téléphone en main, sont toutes sauf saines. On vous explique.

Nico Conzett

Parfois, il est vrai que les toilettes sont le seul endroit où l’on peut vraiment avoir la paix. Il est donc tentant, dans cette oasis de tranquillité et d’intimité, de sortir son smartphone et de se perdre dans un défilement infini sur Insta, TikTok, ou tout autre réseau social. Ce qui devait durer 3 minutes peut facilement s’étendre à 15 minutes, voire plus.



Cela peut sembler banal et inoffensif, mais ce n’est pas le cas. Des chercheurs en santé aux Etats-Unis mettent en garde contre ces longues sessions aux toilettes: rester assis trop longtemps sur la cuvette peut entraîner des conséquences sanitaires désagréables.

Cela augmente le risque d’hémorroïdes

Il y a tout d'abord le risque d’hémorroïdes, comme l’explique Lai Xue, chirurgien rectal à l’institut médical de l’université du Texas à Dallas, dans une interview avec CNN:

«Quand des patients se plaignent de ce type de problème, il s’avère souvent qu’ils passent trop de temps sur leur téléphone aux toilettes»

Le problème avec cette habitude réside en partie dans des raisons physiques. La forme ouverte et ovale de la cuvette intensifie, sous l’effet de la gravité, la pression sur le bassin et les organes digestifs. Cela perturbe la circulation sanguine. Comme l’explique le chirurgien Xue:

«C’est un peu comme une rue à sens unique: le sang afflue dans la région pelvienne, mais peine à revenir vers le cœur»

En conséquence, les veines et les vaisseaux sanguins autour de l’anus se dilatent et se remplissent de sang. Ce phénomène augmente le risque d’hémorroïdes. En résumé: plus vous restez longtemps assis sur les toilettes, plus le risque d’hémorroïdes est élevé.

Prolapsus rectal

En plus d’autres effets négatifs sur le corps, tels que l’affaiblissement du plancher pelvien et des organes ano-rectaux (concernant l’anus et le rectum), rester trop longtemps sur les toilettes peut également augmenter le risque de prolapsus rectal. Farah Monzur, professeure de médecine et directrice du New York Inflammatory Bowel Disease Center, le confirme.

Qu’est-ce qu’un prolapsus rectal? L’hôpital universitaire de Zürich le décrit ainsi:

«Lors d’un prolapsus rectal, une partie du rectum glisse hors de l’anus. Si elle ne peut pas se rétracter ou être remise en place manuellement, une intervention chirurgicale est nécessaire. Le prolapsus peut survenir lors d’une défécation ou spontanément. Dans de nombreux cas, il revient en place tout seul. Sinon, il peut être repositionné à la main. Si cela ne fonctionne pas, une opération est nécessaire»

Pas très marrant, n’est-ce pas?

Comment éviter de rester trop longtemps au petit coin? Il existe une solution simple, bien qu’elle demande un peu de discipline: bannir les journaux, les livres et surtout les smartphones. L’objectif est d’aller aux toilettes avec l’intention d’y passer le moins de temps possible et de ne pas trop solliciter son esprit pendant ce moment, comme le préconise la professeure Monzur. Selon elle, la durée maximale idéale aux toilettes est de dix minutes, mais cinq minutes sont encore mieux. Elle recommande:

«Faites en sorte que rester assis sur la cuvette soit le moins intéressant possible» Farah Monzur, professeure de médecine et directrice du New York Inflammatory Bowel Disease Center

Une bonne digestion peut également contribuer à raccourcir le temps passé aux toilettes. Si vous allez aux toilettes et que vous parvenez à faire rapidement ce que vous avez à faire, vous serez moins tenté de chercher une distraction. Pour cela: buvez beaucoup (entre 2,5 et 3,5 litres d’eau par jour) et consommez suffisamment de fibres (présentes dans les haricots, les céréales complètes, les fruits et les légumes).

Si vous ressentez un malaise en lisant cet article, tout comme je l’ai ressenti en l’écrivant, vous savez ce qu’il vous reste à faire: interdire définitivement votre smartphone aux toilettes.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)