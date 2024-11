A Teufen, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, il a déjà neigé la semaine dernière. Image: schoenbuehl teufen

La neige arrive en Suisse romande: voici à quoi s'attendre

De mercredi à vendredi, le temps sera vraiment glacial. Les météorologues prévoient de la neige jusqu'en plaine et des températures négatives. Si vous n'avez pas retrouvé votre bonnet ou monté vos pneus d'hiver, c'est le moment.

Avant que le froid ne s'installe vraiment, il pourrait toutefois y avoir des tempêtes, comme le prévoit MeteoNews. Dès ce lundi, il faut s'attendre à des vents d'ouest plus forts, atteignant parfois des vitesses de tempête.

Le temps deviendra vraiment glacial à partir de la nuit de mardi à mercredi: les températures chuteront encore et la limite des chutes de neige s'abaissera jusqu'à basse altitude, comme l'indique MétéoSuisse. Il risque déjà de neiger la nuit, et les chutes de neige se poursuivront mercredi matin.

Les prévisions de neige jusqu'à jeudi midi. Image: météosuisse

Du côté de la Suisse romande, la limite des chutes de neige s'abaisse jusqu'à 500 mètres d'altitude dans le Jura vaudois et dans le Bas-Valais. Selon les prévisions, la température maximale sera de quatre degrés. En outre, l'hiver s'installe véritablement dans les régions situées en altitude. Les stations de ski peuvent s'attendre à une bonne quantité de neige fraîche. Les météorologues avertissent:

«Si vous n'êtes pas encore passé aux pneus d'hiver, il est grand temps de le faire!»

Pour jeudi et vendredi, les prévisions sont plus ou moins les mêmes que pour mercredi: les deux jours seront marqués par de nouvelles chutes de neige, même en plaine. Entre-temps, le ciel nuageux devrait toutefois s'éclaircir et le soleil offrir un intermède.

Selon les prévisions, la période de gel sera provisoirement surmontée le week-end prochain. Selon MétéoSuisse, un réchauffement «marqué» aura lieu samedi, en particulier en montagne. (con)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci