Parler de ses règles à l'apéro, c'est ok? On veut votre avis

Les règles, c'est quoi?

Au moment de l'ovulation, l'un des follicules éclate et libère un ovule, «qui migre ensuite de l'un des deux ovaires vers l'utérus en passant par les trompes de Fallope», explique ob-tampons.ch Et de poursuivre: «Si l'ovule n'a pas été fécondé, il se dissout dans la trompe de Fallope. Le corps jaune dans l'ovaire régresse au cours des 14 jours suivants, les couches supérieures de la muqueuse utérine ne sont plus nécessaires et se détachent.» En sortant par le vagin, elles entraînent un saignement: les règles.Les Nations Unies rappellent qu'environ 500 millions de personnes «n'ont pas suffisamment accès aux produits d’hygiène menstruelle ni à des structures sanitaires adaptées». Et de souligner qu'une mauvaise santé et hygiène menstruelle «est une entrave aux droits fondamentaux des femmes, des filles et de toutes les personnes menstruées».