Cette biotech suisse spécialiste de la longévité s'associe à Lancôme

Après des géants tels que Nestlé et L'Oréal, la biotech suisse Timeline, spécialisée dans les sciences de la longévité, vient de s'allier à la marque Lancôme pour intégrer sa molécule Mitopure dans une nouvelle génération de soins visant à agir sur l’âge biologique de la peau.
13.02.2026, 22:56

Fondée en Suisse, Timeline s’est imposée ces dernières années comme l’un des acteurs européens les plus visibles dans la recherche sur la longévité cellulaire. Sa technologie phare, Mitopure, est une forme hautement purifiée d’Urolithine A, un postbiotique présenté comme capable de réactiver les mitochondries — les centrales énergétiques des cellules — via un mécanisme de renouvellement appelé «mitophagie».

Plusieurs géants parmi les investisseurs

La molécule, issue de plus de quinze ans de recherche, appuyée par plusieurs études cliniques, plus de 50 brevets mondiaux et plus de 50 millions investis en recherche et développement, compte parmi ses investisseurs des géants tels que Nestlé et L’Oréal. Cette dernière était par ailleurs devenu le premier groupe de beauté à investir dans Timeline, plaçant la longévité au cœur de sa stratégie d’innovation.

Deux ans plus tard, c'est au tour de Lancôme de concrétiser ce rapprochement avec le lancement d’une gamme de soins intégrant Mitopure, marquant le premier déploiement mondial à grande échelle de cette technologie par une grande marque cosmétique.

Etre intelligent permet de vivre plus longtemps, et c'est prouvé

«Collaborer avec Lancôme marque un nouveau chapitre passionnant pour Timeline, renforçant notre conviction d’une approche multidimensionnelle pour redéfinir le vieillissement», se réjouit Chris Rinsch, cofondateur et président de Timeline, dans un communiqué partagé avec watson.

«Ce partenariat représente une opportunité unique de démocratiser notre molécule de longévité Mitopure, rendant ses bénéfices avancés plus largement accessibles que jamais»
Chris Rinsch, cofondateur et président de Timeline

De son côté, Lancôme affirme vouloir dépasser la simple correction des signes visibles de l’âge pour s’attaquer aux mécanismes biologiques sous-jacents.

«Pour Lancôme, la longévité est une frontière de progrès radical, pas seulement une question d’apparence»
Vania Lacascade, présidente monde de Lancôme

«Nous définissons une nouvelle vision scientifique de la beauté ancrée dans les mécanismes biologiques de la vitalité de la peau», a indiqué Vania Lacascade, présidente monde de Lancôme.

La marque entend positionner la «longévité de la peau» comme un nouveau territoire stratégique, combinant biotechnologies, actifs propriétaires et outils d’analyse avancés. Elle a notamment développé, en partenariat avec la start-up sud-coréenne NanoEnTek, une solution d’analyse cutanée dite «laboratoire-sur-puce», baptisée Cell BioPrint, destinée à mesurer l’âge biologique de la peau à partir de biomarqueurs protéiques.

«Biologiquement, on peut vivre jusqu'à 120 ans»

La nouvelle gamme «Mitopure by Timeline» sera officiellement présentée lors du congrès annuel de l’American Academy of Dermatology, prévu du 27 au 29 mars à Denver, aux Etats-Unis. A travers cette alliance, Timeline élargit ainsi le champ d’application de sa technologie, déjà intégrée dans des compléments nutritionnels et des produits topiques, tandis que Lancôme renforce son positionnement sur un segment en pleine expansion à l’intersection de la cosmétique et des biotechnologies. (mbr)



