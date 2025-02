J'ai visité l'un des endroits les plus fascinants de Suisse

Les glaciers sont un spectacle naturel fascinant. Ces dernières années, ils ont malheureusement fondu. Mais ce triste phénomène donne également naissance - pour une courte période - à des grottes fascinantes.

Avant d'entrer dans les détails: j'ai participé ici à une visite guidée, avec un guide de montagne, équipé d' un casque et d'une paire de raquettes . Je le recommande pour la visite de la grotte du glacier. Vous ne devriez jamais vous rendre sur un glacier sans équipement approprié (encordé) et sans formation. Nous n'étions pas ici sur le glacier, la grotte glaciaire que nous avons visitée se trouve dans la glace morte. Actuellement, il y a aussi une grotte près de la langue du glacier de Morteratsch. Vous ne devriez pas y aller, car les glaciers peuvent bouger en permanence, même s'il semble que rien ne s'y passe.

Visiter le glacier de Morteratsch (GR) est toujours une expérience fascinante. Peu après la gare de Morteratsch se trouve déjà le premier des 16 panneaux d'information. En 1860, le glacier est arrivé jusqu'ici. Maintenant, vous êtes là et vous ne voyez rien du géant de glace.

«Nous ne l'atteignons qu'environ 4 kilomètres plus loin et 75 minutes plus tard»

Les traces du glacier (qui s'est maintenant largement retiré) sont encore visibles dans le paysage. La moraine latérale s'étend sur environ 200 mètres de haut à gauche et à droite de la vallée. Jusqu'en haut, tout était autrefois sous la glace - qui n'est plus aussi éternelle: c'est impressionnant.

Nous nous trouvons tout au fond de la Plaun da Morteratsch, cette grande surface où tout était glacier autrefois. Des bancs invitent à s'y asseoir. Ici, tout est sans danger. Mais le panneau d'avertissement l'indique: il ne faut pas s'approcher des éboulis, car il faut s'attendre à tout moment à des chutes de pierres.