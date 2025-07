Cette star d'une série culte est morte noyée

On a classé les «Mission Impossible» du meilleur au pire des films

Après la série, Malcolm-Jamal Warner a poursuivi sa carrière d'acteur. Il a notamment eu son propre feuilleton, intitulé Malcolm & Eddie, et est apparu dans la série Sons of Anarchy. (jzs/afp)

Jean Dujardin devient de plus en plus petit

Apparu dans Sons of Anarchy

L'acteur américain Malcolm-Jamal Warner, connu pour son second rôle dans le Cosby Show, est mort après s'être noyé accidentellement au Costa Rica, a annoncé lundi la police de ce pays.

Plus de «Société»

Connu pour son second rôle dans le Cosby Show, Malcolm-Jamal Warner a été victime d'un accident de baignade au Costa Rica. Il avait 54 ans.

Voici les 10 villes italiennes les plus touchées par le surtourisme

Les plus lus

Pourquoi les humains ont-ils un coccyx et pas une queue?

L'absence de queue chez l'humain et les grands singes constitue une des évolutions anatomiques les plus intrigantes. La majorité des mammifères arbore une queue fonctionnelle, mais les hominoïdes (humains, gorilles, chimpanzés, etc) n'en possèdent qu'un vestige: le coccyx.

Il s'agit d'une particularité qui peut paraître d'autant plus surprenante qu'il est possible de voir une queue sur l'embryon humain. Tous les embryons humains développent temporairement une queue entre la quatrième et la huitième semaine de gestation, qui disparaît bien avant la naissance.