Léa Salamé a encore fait une bourde en direct

Léa Salamé a encore fait une petite boulette en direct

Une semaine après sa séquence tendue avec Marion Cotillard, Léa Salamé a de nouveau fait une bévue avec l'un de ses invités, cette fois-ci lors de son JT de France 2.
26.09.2025, 14:2226.09.2025, 14:22

Ce ne sont pas (que) les réseaux sociaux qui s'acharnent sur la pauvre Léa Salamé. Il semblerait que ce soit aussi le sort, qui lui réserve des moments de gênance à répétition en ce mois de septembre.

Voici une semaine, la compagne de Raphaël Glucksman s'était fait railler pour son intervention maladroite sur le plateau de Quelle époque! en interrogeant Marion Cotillard sur sa vie privée. Les internautes se sont étouffés quand la journaliste s'est emmêlé les pinceaux en annonçant la date de diffusion de Karma, l'un des prochains films de Cotillard.

Elle a posé la question de trop

La séquence a donné lieu à une foison de parodies sur TikTok.

On pensait que l'orage était passé, mais voilà que la langue de Léa a à nouveau fourché, cette fois lors du 20H de France 2, ce jeudi.

Sur le plateau, l'ancien conseiller spécial du chef d'Etat Henri Guaino a donné son avis en ce qui concerne la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Or, Léa l'a confondu avec une autre figure de la politique, condamnée, d'ailleurs, dans le même procès que l'ancien président:

«Claude Guéant, encore un mot sur cette condamnation?»

Découvrez en vidéo la réaction de Henri Guaino après cette gaffe.

Vidéo: twitter

(jod)

