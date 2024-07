Uber teste une nouvelle option en Suisse

Les passagers peuvent évaluer les compétences de conduite et la gentillesse de leurs chauffeurs Uber. Cependant, ce n'est plus possible en Suisse. Parallèlement, le service de taxi américain teste une nouveauté.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Société»

Lorsque l'on commande un Uber, une évaluation est demandée au client à la fin de la course. Le trajet était-il agréable et le chauffeur sympathique? Selon plusieurs critères, une à cinq étoiles sont attribuées au service. La moyenne de tous les clients ayant noté le chauffeur est ensuite visible de tous. Si cette option existe toujours ailleurs dans le monde, en Suisse, il n'est désormais plus possible de noter son trajet sur Uber pour des raisons «juridique». C'est ce que confirme la porte-parole d'Uber, Luisa Elster, à CH Media.

L'objectif de cette mesure serait de renforcer l'indépendance des conducteurs indépendants, explique la porte-parole.

«Dans les décisions d'évaluation des autorités, la fonction d'évaluation a été considérée comme un indice d'une activité dépendante, raison pour laquelle nous l'avons supprimée dans le cadre d'un développement global de l'application» Luisa Elster

La dispute juridique continue

La référence à l'indépendance n'est pas fortuite. En effet, Uber a subi très tôt des pressions dans notre pays et a longtemps lutté devant les tribunaux contre l'exigence des syndicats que l'entreprise soit traitée comme l'employeur des chauffeurs.

Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment jugé, en vertu du droit du travail, qu'Uber avait, en effet, le statut d'employeur et l'entreprise américaine a donc dû s'acquitter rétroactivement de toutes ses obligations en matière d'assurances sociales. Un jugement qui avait d'ailleurs poussé l'entreprise a menacé de quitter le marché suisse.

Selon la porte-parole, ce jugement se référait à un modèle d'exploitation antérieur datant de 2014, qu'Uber n'utiliserait plus en Suisse. Le jugement ne s'appliquerait pas au modèle actuellement utilisé.

«Les fonctionnalités du nouveau modèle permettent une plus grande autonomie. Parmi celles-ci, on trouve notamment une plus grande transparence dans le choix des trajets, la possibilité de fixer son propre prix de course dans l'application et des fonctions permettant de constituer sa propre base de clients.» Luisa Elster

Toutefois, et Elster le dit aussi, une réévaluation juridique du modèle adapté est encore attendue.

Nouvelle fonction d'économie

Uber pense que les chauffeurs en Suisse seront reconnus comme indépendants à l'avenir, car des experts juridiques estiment que le modèle actuel montre clairement leur indépendance.

Depuis décembre, l'entreprise américaine teste une nouvelle option appelée «Uber X Share» à Zurich. Le concept? Proposer des prix plus bas que les taxis traditionnels en combinant les trajets de deux clients qui vont dans la même direction. Si quelqu'un de proche réserve aussi via Uber X Share, ils sont pris en charge, ce qui réduit le prix pour les deux passagers.

Ainsi, avec «Uber X Share», des milliers de trajets sont combinés chaque semaine, déclare la porte-parole. Elle ne révèle toutefois pas quelle est la part des réservations totales. La réduction peut atteindre 33% et le trajet ne dure en moyenne que huit minutes de plus. En outre, aux heures de pointe, seule une réservation partagée sur deux donne lieu à un passager supplémentaire. La remise est également créditée dans le cas contraire.

Extension envisageable dans d'autres villes

Uber X Share est majoritairement utilisé le week-end, précise Luisa Elster. Plus précisément du vendredi au samedi entre 23 heures et 2 heures, ainsi que du samedi au dimanche vers minuit et entre 4 heures et 7 heures du matin.

Les arrondissements 1 et 3 de Zurich, ainsi que Wipkingen et Altstetten, se sont révélés être des points chauds pour les trajets combinés. Ils sont également souvent réservés pour les trajets vers Glattpark et Oerlikon ainsi que vers l'aéroport. Il est bien possible que cette option soit bientôt lancée ailleurs. «Actuellement, nous nous concentrons encore sur Zurich, mais nous pouvons tout à fait imaginer une extension à d'autres villes», déclare la porte-parole.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci