Vidéo: watson

Voici le plus grand rassemblement humain au monde

En Inde, se déroule actuellement le plus grand rassemblement humain du monde. Ce sont 400 millions de fidèles venus se livrer à des bains rituels au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna.

Plus de «Société»

Vous connaissez probablement le mythique festival américain Burning Man, avec ses installations artistiques et tribales, attirant des milliers de privilégiés en plein désert de Black Rock, au Nevada. Mais connaissez-vous son équivalent millénaire et spirituel, qui se déroule en Inde tous les 12 ans?

Le Kumbh Mela est un pèlerinage d’une ampleur exceptionnelle, attirant cette année près d’un hindou sur deux. Il a débuté le 13 janvier et se terminera le 26 février. Plus de 400 millions de fidèles sont attendus pour se livrer à des bains rituels au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna, faisant de cet événement le plus grand rassemblement humain au monde.

Lors des jours les plus sacrés, jusqu’à 30 millions de pèlerins prennent leur bain dans la rivière en une seule journée. Parmi eux, des milliers de sâdhus (ascètes hindous), souvent nus et recouverts de cendres, participent au rituel. Ces festivités s’accompagnent de méditations et de prières collectives, de conférences et d'enseignements spirituels, ainsi que de célébrations rythmées par la musique et les danses traditionnelles.

La légende du Kumbh Mela provient de la mythologie hindoue, plus précisément de l’histoire du barattage de l’océan de lait, au début des temps. Les dieux (Devas) et les démons (Asuras) se disputaient un nectar d’immortalité (Amrita) contenu dans un kumbh (pot). Lors de cette bataille, quelques gouttes du nectar seraient tombées dans les quatre villes où se déroule aujourd’hui le Kumbh Mela. Se baigner dans ces rivières à cette période permettrait donc de se purifier et d’atteindre le salut spirituel. Cette tradition millénaire, célébrée depuis plus de 2000 ans, mêle spiritualité, ferveur et mysticisme comme aucun autre événement et semble définitivement être un moment hors du temps.

Près de 400 millions de pèlerins venus des quatre coins du monde sont attendus dans les villes saintes de Prayagraj (Uttar Pradesh), Haridwar (Uttarakhand), Ujjain (Madhya Pradesh) et Nashik (Maharashtra). Image: thekumbhmelaindia

Pendant la bataille, des gouttes d'amrita tombèrent en quatre endroits : Prayag, Hardwar, Ujjain et Nashik, raison pour laquelle ces villes sont sacrées et sont devenues le lieu de la célébration de la Kumbh Mela.

Avec ces dizaines de millions de pèlerins, le Kumbh Mela est un défi logistique immense pour le gouvernement indien. Des villes éphémères sont construites avec des routes, des hôpitaux et des camps pour loger les fidèles. Des médecins, policiers et forces de l’ordre sont déployés en nombre pour éviter les accidents et garantir le bon déroulement des célébrations.

Un rassemblement parfois meurtrier

Si les festivités du Kumbh Mela ont de quoi fasciner, elles sont malheureusement marquées par des mouvements de foule meurtriers. Ce samedi 15 février, au moins 18 personnes sont mortes lors d’une violente bousculade survenue dans une gare de New Delhi au départ de trains à destination du pèlerinage hindou située dans le nord de l’Inde. Fin janvier, au moins 30 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées après que la foule a soudainement déferlé et piétiné des fidèles.

En 1954, plus de 400 personnes avaient été tuées, piétinées ou noyées en une seule journée. En 2013, le festival avait été endeuillé par la mort de 36 personnes lors d'un énorme mouvement de foule survenu dans la gare de Prayagraj.