«Le plus beau plaquage du week-end» n'a pas été réalisé par un humain

Un chevreuil s'est invité sur un terrain de rugby amateur en Angleterre, samedi. Et il a très vite compris les règles de ce sport.

Scène des plus cocasses samedi dernier sur un terrain de rugby amateur, en sixième division anglaise. Alors que le jeu entre Marlow RC et les Rams RFC était temporairement interrompu après un coup de sifflet de l'arbitre, un invité surprise a fait son apparition sur la pelouse: un chevreuil.

Le petit cervidé, sans doute apeuré, a alors sprinté au milieu des joueurs. Il a foncé sur l'un des rugbymen de Marlow. En train de se replacer sur le terrain, ce dernier n'a pas vu l'animal arriver à pleine vitesse dans son dos.

Bim! Le chevreuil a violemment heurté la jambe du joueur et l'a fauché.

Le malheureux est lourdement tombé sur les fesses, sous les yeux de ses collègues hilares et d'un spectateur qui a filmé la scène.

L'animal, qui a lui aussi versé sous le choc, s'est extrêmement vite remis sur ses pattes et a continué sa folle course en direction de la forêt attenante.

Après le match, l'équipe de Marlow a «fait savoir que ni le joueur ni le chevreuil n’avaient été blessés durant leur improbable collision», informe RMC Sport.

Le club du sud de l'Angleterre a évidemment partagé sur son compte Instagram cette vidéo devenue virale, avec un message drôle:

«Le plus beau placage du week-end»

Il n'a pas, non plus, manqué de faire le parallèle entre cette scène et le nom de ses adversaires, les Rams (les béliers, animaux connus pour leurs charges violentes tête la première contre des congénères ou ennemis):

«Quand ils nous ont dit que nous jouions contre les Rams, nous n'avions clairement pas pris la chose sérieusement»

Même aidés par un chevreuil pour tenter de mettre ko leurs opposants, les Béliers n'ont rien pu faire: Marlow s'est imposé 19-17. (yog)