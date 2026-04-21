Un rallye vire au drame après une sortie de piste spectaculaire

Un spectateur a trouvé la mort dimanche au Rally Sudamericano Mina Clavero, après la sortie de piste de l'un des pilotes engagés. Les images de l’accident sont saisissantes.

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Le rallye Sudamericano Mina Clavero, disputé en Argentine dans le cadre d'un championnat continental sous l’égide de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a viré au drame.

Lors de la dernière journée de course, dimanche, la Volkswagen Polo de Didier Arias, assisté de son copilote Hector Nuñez, est soudainement sortie de piste, dans une portion sableuse étroite où se succédaient de très légers virages.

La voiture a heurté des rochers sur sa droite en sortie d’un premier virage, puis a été retournée et catapultée de l'autre côté de la piste. Elle a alors multiplié les tonneaux, à l’endroit même où des spectateurs étaient installés pour assister au rallye.

Les images de l’accident sont saisissantes. On aperçoit le véhicule faucher un homme et frôler plusieurs autres spectateurs, dans une scène de panique générale. La détresse gagne ensuite certaines personnes présentes.

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D’après la presse argentine, un homme de 25 ans est décédé lors de cette sortie de route, tandis que deux autres spectateurs ont été blessés, sans que leur pronostic vital soit engagé. Le pilote et son copilote s’en sont visiblement sortis indemnes.

La course a évidemment été interrompue puis annulée, et les organisateurs ont exprimé leur «plus profonde tristesse» à la suite de ce drame. Ils ont été suivis par la Fédération internationale de l'automobile, qui a regretté le décès du spectateur et remercié les secours pour leur intervention.

(roc)