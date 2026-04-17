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Super League: Thoune jongle entre scandales et exploits

Kastriot Imeri (FCT) feiert seinen Treffer zum 1-0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen FC Thun, FCT, und Luzern, FCL, vom Samstag, 28. Februar 2026 in Stockhorn Arena in Th ...
Sauf énorme accident, le FC Thoune (ici son attaquant Kastriot Imeri) va devenir champion de Suisse pour la première fois. image: Keystone

Le leader du foot suisse jongle entre scandales et exploits

Le sacre en Super League tend les bras au FC Thoune. Le club de l'Oberland bernois a vécu des épisodes très contrastés ces 25 dernières années.
17.04.2026, 14:5417.04.2026, 14:54
Angelo Kunz / ch media

Quiconque aurait prédit en début de saison un sacre du FC Thoune, néo-promu, aurait été pris pour un fou. Et pourtant, le club bernois file tout droit vers son premier titre national: à cinq matchs de la fin de la saison, il compte onze points d'avance sur son dauphin, le FC Saint-Gall.

Ce sacre serait pour le FC Thoune un véritable Graal, après 25 ans de montagnes russes. Scandales, quasi-faillite, exploits et personnages mythiques ont façonné l'histoire récente du leader de Super League.

2002: la promotion avec un entraîneur culte

Hanspeter Latour, entraîneur culte du foot suisse, reprend le FC Thoune en juillet 2001. Avec lui, à la fin de la saison 2001/02, les Bernois fêtent la promotion en Ligue nationale A (la LNA, l'ancêtre de la Super League). Ils n'avaient plus joué dans l'élite depuis 47 ans.

Avec son tempérament volcanique et ce succès inattendu, Latour acquiert une grande aura. Son explosion de colère contre l'arbitre Urs Meier, en novembre 2002 lors d’un match contre le Servette FC, reste inoubliable.

Le «show Latour» contre Servette en 2002 📺

Vidéo: YouTube/Marco Lucchi

2004-2006: surprises et Ligue des champions

«Inattendus», c'est le mot parfait pour décrire les succès que le FC Thoune a connu peu après sa promotion en Super League. Au terme de la saison 2004/05, sa troisième seulement dans l'élite, Thoune devient vice-champion de Suisse derrière le FC Bâle. C'est à ce jour le meilleur résultat du club de l'Oberland bernois.

L'été qui suit cet exercice, il réussit l'impensable en se qualifiant pour la Ligue des champions, après avoir éliminé en qualifications le Dynamo Kiev et le Malmö FF.

Selver Hodzic (en rouge, tout à gauche) marque le but de la victoire (1-0) face au Sparta Prague en Ligue des champions 2005/06.
Selver Hodzic (en rouge, tout à gauche) marque le but de la victoire (1-0) face au Sparta Prague en Ligue des champions 2005/06. image: Peter Schneider

Sous la direction d'Urs Schönenberger, Thoune termine troisième de son groupe – qui comprend Arsenal, l'Ajax Amsterdam et le Sparta Prague – et est ainsi reversé dans la phase à élimination directe de la Coupe de l’UEFA. Là, le club arrache une victoire 1-0 à domicile contre le grand Hambourg avant d’être éliminé au match retour.

2007 et 2009: un double scandale secoue le club

Après cet envol, une rupture brutale survient: le 13 novembre 2007, douze joueurs du contingent de l'époque (ou anciens) sont temporairement arrêtés. La raison? Ils sont soupçonnés d'actes sexuels avec une mineure alors âgée de 15 ans. Le scandale est immense et fait le tour du monde. «Une équipe sous suspicion généralisée», écrit la NZZ quelques jours plus tard.

Le club est complètement dépassé. L’ex-président Kurt Weder et le responsable de la communication Marco Oswald donnent une image catastrophique. Ils engagent deux psychologues qui emmènent les joueurs en excursion au Stockhorn, où les coupables se dénoncent. Six joueurs du FC Thoune sont condamnés à des peines pécuniaires avec sursis et à des amendes.

Thoune va donc bien mieux cette saison👇

Cette statistique rend l'exploit de Thoune encore plus fou

Une autre affaire salit le club à peine deux ans plus tard: en 2009, alors que le FC Thoune évolue en Challenge League, deux joueurs thounois sont suspendus dans le cadre d’un scandale à l'échelle européenne de matchs truqués liés à des paris.

2008-2016: relégation, montée et Europa League

Outre les scandales, le club subit en 2008 une relégation en Challenge League. Sportivement comme en termes d’image, le FC Thoune est au plus bas. Un vent nouveau et de l’espoir arrivent avec l’actuel sélectionneur national: Murat Yakin ramène les Bernois dans l’élite après deux ans d’absence.

Ils s'y maintiennent un certain temps et, lors de la saison 2013/14, parviennent même, sous la direction d'Urs Fischer, à se qualifier pour la phase de groupes de l'Europa League. Juste au moment où le succès sportif revient, une deuxième rupture survient: en 2016, le FC Thoune frôle la faillite.

2016-2026: Finale, nouvelle relégation et Graal

Dans une opération collective de sauvetage, la ville et des investisseurs privés injectent de l’argent dans le club. L’association de supporters «Härzbluet füre FC Thun» s’engage fortement pour sa survie. Une fois celle-ci assurée, le FC Thoune atteint en 2019 la deuxième finale de Coupe de son histoire (défaite 1-2 contre le FC Bâle) puis connaît, en 2020, une nouvelle relégation en Challenge League.

Après deux échecs en barrage contre le FC Sion et Grasshopper, le club de l'Oberland bernois obtient enfin l’an dernier, sous la houlette de Mauro Lustrinelli, la promotion tant attendue.

Trainer Mauro Lustrinelli (FCT), rechts, und Andres Gerber, Praesident, freuen sich ueber den Aufstieg im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Challenge League zwischen FC Thun, FCT, und Aarau, FCA, ...
Mauro Lustrinelli (à droite) et le président Andres Gerber se congratulent en fêtant la promotion l'an dernier. Image: KEYSTONE

Désormais, un titre de champion en Super League tend les bras aux Bernois. Dans le football suisse, seul GC, en 1952, a réussi l'exploit de devenir champion de Suisse en tant que néo-promu.

Adaptation en français: Yoann Graber

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