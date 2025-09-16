Ditaji Kambundji est la nouvelle championne du monde du 100 mètres haies. image: Keystone

Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies

Ditaji Kambundji est devenue lundi championne du monde du 100 mètres haies. Une performance sensationnelle, mais pas surprenante, tant elle fait preuve de sang-froid.

Rainer Sommerhalder

Plus de «Sport»

Comment peut-on être aussi imperturbable? Quand la pression est à son comble, que le ventre se noue avant le départ et que le défi semble insurmontable, c’est précisément là que Ditaji Kambundji entre en action. A Tokyo, avec son titre de championne du monde, elle a même porté cet art du sang-froid à un tout autre niveau.

La capacité de livrer sa meilleure performance le jour J, sa sœur Mujinga, de dix ans son aînée, la démontre depuis de nombreuses saisons. De la médaillée de bronze des Mondiaux 2019 sur 200 mètres, aujourd’hui enceinte de plusieurs mois, Ditaji Kambundji, 23 ans, a beaucoup appris. Elle a déclaré après son sprint victorieux sur les haies: «Je ne me suis jamais fixée de limite. Parce que j’ai toujours eu des modèles qui m’ont montré que tout est possible».

Très tôt, on a attribué à la benjamine des quatre sœurs Kambundji un talent encore plus grand que celui de Mujinga. Ses fibres musculaires seraient encore plus explosives, ce qui fait d’elle une sprinteuse idéale. Mais sa plus grande qualité réside dans sa tête: sa manière de gérer ses propres nerfs. «J’adore cette sensation quand la pression est à son maximum et qu’on attend de moi que je donne le meilleur», confiait-elle il y a quelques semaines avant le Weltklasse de Zurich.

La prophétie de la légende des haies

Même si son record de Suisse, en 12"40, restait nettement en retrait des chronos de ses concurrentes en finale, lundi à Tokyo, les spécialistes croyaient fermement en l’exploit de la jeune femme de 23 ans. A commencer par la légende du 110 mètres haies, Colin Jackson, aujourd’hui consultant pour la BBC. Après le titre de Ditaji Kambundji sur 60 mètres haies aux Européens en salle en mars dernier, avec le deuxième meilleur chrono de l’histoire, il déclarait sobrement à CH Media, groupe auquel watson appartient: «Si l’on transpose cette performance sur 100 mètres, alors Ditaji peut courir en 12"20».

Kambundji s’est finalement envolée vers l’or mondial en 12"24, améliorant de 16 centièmes son propre record de Suisse. «Je savais que j’avais ce chrono dans les jambes», a-t-elle déclaré. La détentrice du record du monde, la Nigériane Tobi Amusan (12"12), a dû se contenter de la deuxième place, nettement distancée. Kambundji confie encore:

«Je me suis dit: cette course sera la mienne, car je sais ce dont je suis capable» Ditaji Kambundji

La Suissesse a dominé Tobi Amusan (à droite) et Grace Stark (à gauche). image: Keystone

Ditaji Kambundji ne se contente pas d’écrire sa propre histoire à Tokyo. Après le lanceur de poids Werner Günthör (sacré en 1987, 1991 et 1993) et le spécialiste du 800 mètres André Bucher (titré en 2001), elle devient seulement la troisième athlète helvétique à décrocher un titre mondial en athlétisme. Mais au-delà de la performance, la championne impressionne par sa capacité à afficher une immense confiance en elle, sans jamais paraître arrogante ni prétentieuse. Un équilibre rare, qui renforce encore un peu plus son aura.

La famille Kambundji incarne la simplicité et l’humilité

Cette humilité unique, qui caractérise toute la famille Kambundji avec le père Safuka, originaire du Congo, et la mère Ruth, originaire de Berne, est également démontrée par Ditaji Kambundji au stade olympique de Tokyo. Lors de son tour d’honneur, elle va d’abord saluer ses parents, puis, lors de l’interview télévisée, elle confie: «Je crois que je n’ai jamais autant pleuré de ma vie. Je ne peux pas revoir les images avec ma famille sans fondre en larmes». A propos de sa performance, la nouvelle championne du monde déclare simplement:

«J’ai juste couru vite, et j’ai gagné l’or» Ditaji Kambundji

Ditaji Kambundji est une sportive accessible. Avec une sérénité stoïque, elle satisfait les demandes d’autographes lors des meetings en Suisse et se prête volontiers aux selfies, toujours accompagnée d’un sourire. Côté entraînement, elle combine les séances avec Florian Clivaz, partenaire de Mujinga et entraîneur de sprint à Berne, et Claudine Müller, coach spécialisée en haies. Cette femme a accompagné Jason Joseph sur la scène mondiale et apporte deux fois par semaine des conseils techniques précieux à Ditaji.

Claudine Müller, spécialiste en sciences du sport de 45 ans, a elle-même été athlète en épreuves combinées et ne cherche jamais à se mettre en avant. Pourtant, son regard attentif au moindre détail permet aujourd’hui à Ditaji Kambundji de performer à un niveau technique exceptionnel. Finies les époques où, lors des grands championnats, la jeune femme de 23 ans terminait au sol après une chute plutôt que sur le podium.