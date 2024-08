Vidéo: twitter

Ce gamin de 16 ans est peut-être le futur Usain Bolt

Gout Gout est devenu la nouvelle star des réseaux sociaux, et la plus belle promesse du sprint mondial, depuis qu'il a claqué un chrono de 10''29 sur 100m.

«Et si le prochain Usain Bolt était un Australien de 16 ans?» Cette question, tous ceux qui ont vu la vidéo de Gout Gout sur 100m se la posent.

Sur les images, reprises en boucle sur les réseaux sociaux, on voit le jeune garçon manquer son départ, puis prendre de plus en plus de vitesse pour finalement s'imposer facilement devant tout le monde.

La scène a été tournée lors d'un meeting U20 en Australie.

Né à Ipswich (Australie), de parents originaires du Soudan du Sud, le garçon n'est pas un inconnu. Il avait déjà marqué les esprits en avril 2023 lors des Championnats australiens juniors d'athlétisme à Brisbane.

Cette année-là, la nouvelle promesse du sprint mondial avait remporté le 200 m en 20''87. Gout Gout a fait mieux encore en 2024 puisque sa meilleure marque sur la distance est désormais de 20''69.

«Il a tous les atouts pour être un incontournable des deux disciplines lors des prochains Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028», anticipe déjà le media Sports, rappelant qu'au même âge, Usain Bolt avait couru la finale du 200 mètres des Mondiaux jeunes en 20''61 et frôlait les 10 secondes sur 100 mètres.

Des temps canons que Gout Gout aura peut-être très rapidement dans les jambes, tant sa marge de progression est grande. «Sa technique au départ est très perfectible. On va le suivre de près cette machine», se réjouit un internaute, bluffé comme beaucoup par la vidéo de celui qu'ils sont déjà nombreux à appeler «le futur Usain Bolt».

(jcz)