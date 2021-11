Le cahier sport de watson, c'est ici

Best of Sport

Chaque dimanche matin, accompagnez votre brunch avec notre sélection magazine. Cette semaine, notamment: un problème d'image, des joueurs qui renouent avec leur ex, une mère acharnée et des truites volantes.

Une position intenable

Un site suisse promouvant des produits de sport met en scène une jeune athlète au short court et moulant dans une position suggestive. Une position qui, en plus d'être douteuse, est techniquement fausse, selon le préparateur physique Patrick Flaction. Plusieurs Romands ont dénoncé la publicité auprès des autorités.

Mon maillot s'appelle revient

Dani Alves revient au Barça à 38 ans, pour un salaire de misère, dans un élan du coeur. En langage sportif, on dit qu'il «revient à ses premières amours». Mais cet amour dure-t-il toujours? Faut-il craindre d'être déçu, après tout ce temps? Des joueurs romands témoignent.

Super Mamma

Tonina Pantani est convaincue que son fils n'est pas mort d'une overdose de cocaïne. Pour tenter de le prouver, elle a fermé son magasin, engagé des détectives, sillonné les rues de Rimini en pleine nuit. Son acharnement paie: l'enquête sur la disparition du champion cycliste a été rouverte cette semaine.

Grandes gueules, petits poètes

Sans raison particulière, le derby Lausanne - Servette de ce dimanche a réveillé des rivalités ancestrales entre les deux clubs, et plus encore le lyrisme des supporters genevois, fervents amateurs de «chansons peu sympathiques» et de slogans interdits aux moins de 18 ans.

#quiestpengshuai

Plus ou moins introuvable depuis qu’elle a accusé un ministre de l’avoir violée, la joueuse de tennis fut dès le début de sa carrière l'enfant terrible du sport chinois, une prodige insoumise, lasse de partager ses gains, sa chambre et tous ses secrets.

Des coachs en colère

Le jet de bouteille dont a été victime Dimitri Payet, la star de Marseille, dans le stade de Lyon, a fait du mal au football et aux entraîneurs des juniors. Plusieurs formateurs de Suisse romande disent à quel point ces scènes sont désastreuses.

«Poule!»

Les supporters le savent: rien n'est jamais trop gros (ou plutôt, trop dégueu) pour déstabiliser l'adversaire lors d'un match. Voici huit exemples de projectiles vraiment très bizarres balancés depuis les tribunes.

Skier à Dubaï

Ceux qui se soucient du climat s'étranglent, mais grâce à des installations de refroidissement performantes, c'est la stricte réalité: des qualifications pour les Jeux olympiques de Pékin ont eu lieu ces derniers jours à Dubaï. Et ce n'est peut-être que le début.