Dans l'affaire Pantani, le combat d'une mère pour la vérité

Le nouveau kiosque est situé 5 km plus au sud, à Gatteo a Mare. La Mamma est toujours là, Marco Pantani aussi. Mère et fils s'enlacent sur un portrait accroché au mur faisant face aux visiteurs, vestige d'un autre temps, où les cris étaient de joie.

Il y a trois ans, Tonina a ouvert une autre piadina, mais un peu plus loin que le lieu de son précédent commerce, qui restera pour toujours un lieu de mémoire, car c'est à cet endroit que les amoureux du coureur romagnol se réunissaient , écoutant religieusement leur idole au corps séché par l'effort. Celui qu'on surnommait alors le Pirate (en raison de sa boucle d’oreille et de sa vaillance) racontait comment il faisait rêver les foules par son coup de pédale ravageur et son audace dans les routes de montagnes, figeant les soupçons de dopage qui pesaient sur son bandana.

Mère et fils en 1998. Marco vient tout juste de remporter le Tour de France, devenant le premier Italien depuis Coppi à s'offrir Giro et Grande Boucle la même année. Image: Keystone

Non la Rimini de 2021, mais celle de 2004, une cité balnéaire «inquiétante», selon notre interlocuteur, qui la décrit comme investie par les dealers et les prostituées.

A la douleur de la disparition s'est ajoutée celle de la réputation faite au défunt. Marco Pantani a été un grand champion, il a mené sa vie en étant maitre de ses actes. Mais une certaine presse l'a réduit à l'image de sa mort. «C'était affreux et insupportable pour Tonina de lire tout ce qui a été écrit sur son fils, soutient Brunel. Il a été présenté comme un vulgaire drogué, mort comme un junkie , dans une chambre d'hôtel où il n'avait apparemment rien à y faire. Marco est mort à la face du monde et a été réduit aux circonstances de son décès . Cela, Tonina n'a jamais pu l'accepter. Elle se bat aussi pour défendre la mémoire de son fils.»

Mme Pantini, mater dolorosa indéfectiblement soutenue par son mari Paolo, avait 54 ans lorsque Marco est parti. Le jour de sa mort, elle était en vacances sur un bateau de plaisance grec. Elle est aussitôt rentrée en Italie et, depuis ce jour, n'a cessé d'enquêter sur le drame, allant jusqu'à fermer son commerce, un kiosque de piadina au coeur de Cesenatico , pour mettre son énergie dans ce qui est devenu «le combat de sa vie», selon l'expression de Brunel, qui a publié un livre sur le sujet et rencontré plusieurs fois la famille.

Bien sûr, elle n'ignorait pas que Marco était de longue date accro à la cocaïne; mais «de nombreux éléments, comme la présence de vêtements qui ne lui appartenaient pas et de nourriture qu'il n'avait pas commandée, donnaient à penser que le coureur cycliste n'était peut-être pas seul dans sa chambre d'hôtel», rappelle Paris Match. La victime présentait également des blessures aux mains et au visage.

Qu'il soit mort à vingt kilomètres de chez eux lui est à la fois insupportable et incompréhensible. «Elle était sidérée. Les premières années, elle prenait sa voiture et roulait de nuit dans les rues vides de Rimini, ne sachant que chercher, retrace Brunel. Il fallait qu'elle tourne autour de l'hôtel où Marco avait disparu . Elle avait besoin de voir qui déambulait dans le quartier la nuit, comme si elle espérait soudain trouver une solution».

Peng Shuai, histoire d’une fille pas facile

Plus ou moins introuvable depuis qu’elle a accusé un ministre de l’avoir violée, la joueuse chinoise fut dès le début de sa carrière une prodige insoumise, lasse de partager ses gains, sa chambre et tous ses secrets.

On ne sait pas vraiment où elle est mais depuis ce week-end, on peut la voir partout. Peng Shuai était à table samedi, devant un verre de rouge et des amis très gentils (dont un a tout filmé), Peng Shuai était à un tournoi de tennis dimanche, à lancer des balles aux enfants et des sourires aux puissants (dont un a tout photographié), puis elle était en visio avec le président du CIO, dimanche soir, pour une autre rencontre improvisée: