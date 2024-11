Mike Tyson et Jake Paul vont s'affronter dans la nuit de vendredi à samedi. Image: netflix.com

Mike Tyson revient: voici ce qu'il faut savoir sur le combat de l'année

La légende de la boxe s'apprête à remonter sur un ring. Ce sera contre le youtubeur Jake Paul, lors d'un combat professionnel comptant pour son bilan. Présentation du duel.

Niklas Helbling

Quand le combat aura-t-il lieu?

L'événement est prévu ce vendredi 15 novembre à Arlington, Texas. Il débutera samedi à 2h du matin, heure suisse, mais Mike Tyson et Jake Paul ne sont pas attendus sur le ring avant 4 heures du matin au plus tôt. Selon la durée des combats préliminaires, le duel pourrait débuter après 5 heures du matin.

En plus du combat principal entre Tyson et Paul, six autres confrontations sont programmées dans l'enceinte NFL des Cowboys de Dallas, pouvant accueillir 80'000 spectateurs. Katie Taylor, championne du monde incontestée chez les poids légers, défendra ses cinq ceintures dans un duel très attendu contre Amanda Serrano.

Tyson et Paul devaient initialement boxer en juillet, mais le combat a dû être reporté, car «Iron Mike» a été victime de nausées et de vertiges en raison d'une poussée d'ulcère lors d'un vol entre Miami et Los Angeles.

Où regarder l'affrontement?

L'intégralité de l'événement sera diffusé sur Netflix. Toute personne disposant d'un abonnement à la plateforme peut donc le suivre sans frais supplémentaires. Il s'agit du premier combat de boxe diffusé en direct par la marque américaine, connue pour ses séries et ses films.

Après la retransmission du match d'exhibition entre Nadal et Alcaraz, Netflix apparaît désormais comme un véritable diffuseur sportif.

Qui sont les deux prétendants?

Il y a peu à dire sur Mike Tyson. L'homme de 58 ans a été plusieurs fois champion du monde des poids lourds et était connu pour sa puissance de frappe. Lors de 44 de ses 50 victoires, il a jeté l'adversaire sur les planches et a mis fin au combat avant le gong. Il est membre du Temple de la renommée de la boxe internationale (IBHOF) depuis 2011 et est une légende du sport. Tyson était considéré comme un mauvais gars au cours de sa carrière, et cela s'est vu en juin 1997 lorsqu'il a mordu une partie de l'oreille de son adversaire, Evander Holyfield, lors d'un combat pour le titre de champion du monde. Après sa carrière, Tyson a lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie.

Le jour où Mike Tyson a sorti les crocs. Image: keystone

Son homologue Jake Paul, lui, ne vient pas de la boxe. L'Américain de 27 ans s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube créée avec son frère Logan et à des vidéos parfois très controversées. Il est monté pour la première fois sur un ring en 2018 dans le cadre d'un combat d'exhibition, et est passé professionnel deux ans plus tard. Jusqu'à présent, Paul a défié avec succès des combattants de MMA ou d'anciens boxeurs.

Sa seule défaite a été concédée contre Tommy Fury, le seul boxeur professionnel qu'il a affronté durant sa carrière.

Combien les deux boxeurs vont-ils gagner?

Il n’y a pas de chiffres officiels concernant les primes du combat. Une seule certitude: elles seront délirantes. Selon certaines sources, le montant total en jeu pourrait s'élever à 80 millions de dollars (environ 70,5 millions de francs). Cette somme serait séparée équitablement entre les deux boxeurs. D'ailleurs en août, Paul a déclaré:

«Je suis ici pour collecter 40 millions de dollars et éteindre une légende» Jake Paul

Jake Paul a vite appris les codes de la boxe. Image: keystone

Cependant, certains estiment que Tyson ne recevra «que» 20 millions de dollars, soit la moitié de ce que Paul devrait percevoir. Mais The New Yorker a expliqué que pour l'ancien champion du monde, ce duel n'était pas une question d'argent. «Les revenus du combat ne changeront pas ma vie. Je fais ça uniquement parce que je veux me tester», a-t-il déclaré.

Doit-on prendre ce combat au sérieux?

La rencontre entre Tyson et Paul sera considérée comme un combat professionnel officiel. Cela signifie qu'elle comptera dans les bilans personnels. «Iron Mike» compte jusqu'à présent 50 victoires pour 6 défaites, quand son adversaire, «El Gallo de Dorado», a remporté 10 de ses 11 combats. Ce duel marque le retour de Mike Tyson au niveau professionnel, 19 ans après sa dernière sortie, l'affrontement contre Roy Jones Jr. en juillet 2020 ayant été une exhibition soldée par un match nul.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à un combat de très haut niveau, même si Tyson a annoncé son retour en grande pompe dans un documentaire Netflix, déclarant au passage: «Si je gagne, je serai immortel». En fin de compte, l'événement est avant tout un show sportif et n'a pas grand chose à voir avec du sport professionnel. Il suffit de jeter un œil aux règles spécifiques à ce combat pour s'en convaincre.

C’est pour cette raison que l’ancien boxeur Axel Schulz a déclaré à l’Agence de presse allemande DPA: «On ne peut parler que d’un combat spectacle». L’homme de 56 ans estime même qu’il s’agit d’un «numéro convenu». Tyson «ne démontera pas Jake Paul, même s’il le pouvait». Un tel scénario rappellerait alors le duel en 2021 entre Floyd Mayweather, toujours invaincu, et le frère de Jake Paul, Logan. A l'époque, Mayweather osait à peine frapper son adversaire. Aujourd'hui, les bookmakers considèrent toutefois Jake Paul comme le favori de ce combat, en raison de son âge, bien moins avancé que celui de Mike Tyson.

Quelles sont les règles spécifiques?

Contrairement à un combat professionnel classique, il n'y aura que huit rounds au lieu des 12 habituels, et ceux-ci ne dureront que deux minutes au lieu de trois. Cela signifie que le combat durera au maximum 16 minutes, soit bien moins que les 36 minutes traditionnelles. Les deux boxeurs porteront également des gants de sparring. Ils sont plus lourds que les gants de compétition et garantissent donc des vitesses d'impact plus faibles.

Mike Tyson et Jake Paul se sont défiés du regard lors de la traditionnelle pesée. image: Keystone

Quelle est la forme de Mike Tyson?

Ces règles si spéciales ont sans doute été dictées pour protéger les deux prétendants. La santé de Mike Tyson, en particulier, semble être en danger, à la vue de ses récents problèmes de santé et de son âge. Sa forme physique reste d'ailleurs un mystère à quelques heures du combat.

Si l’on en croit sa dernière apparition sur les réseaux sociaux, Tyson semble faire bonne figure. «Iron Mike» paraît bien entraîné, dispose de coups rapides et puissants dans son répertoire et se déplace plutôt bien. Pour ce combat, l'homme est suivi par Rafael Cordeiro, comme en 2020 lors de l'exhibition contre Roy Jones Jr.

Cependant, certaines voix sceptiques affirment que le boxeur est tout sauf prêt pour un tel combat. L'ancien combattant de MMA Chael Sonnen estime par exemple que Tyson ne s'entraîne pas correctement: «S'il n'a pas un seul entraîneur ou partenaire d'entraînement qui évoque publiquement sa forme, quelque chose ne va pas». Selon l'homme de 47 ans, la légende de la boxe ne se prépare pas avec l'intensité nécessaire.

Quels sont les risques pour Mike Tyson?

Avant la date initialement prévue, le célèbre médecin Stephen Hughes avait déjà tiré la sonnette d'alarme. «Tyson risque sa vie», avait-il déclaré. Il existe un risque d'hémorragie cérébrale.

«Un boxeur peut se remettre relativement rapidement d’un KO, mais dans certains cas, les conséquences sont dévastatrices. Il existe un risque de développer un hématome sous-dural» Stephen Hughes

Cela provoque la rupture des veines reliant le cerveau et les vaisseaux sanguins des méninges. Il y a alors une accumulation de sang qui exerce une pression sur le cerveau et cela peut entraîner une confusion, une perte de conscience, voire la mort. Le risque augmente avec l'âge. Son passé avec l'alcool et la cocaïne rend le combat encore plus dangereux pour Mike Tyson. D'un point de vue médical, il prend un risque important.



Pourquoi le combat est-il menacé?

Tout simplement parce que l'état de santé de Tyson n'est pas assuré. Le champion devra donc se soumettre à un contrôle final 24 heures avant le duel. Si l'homme de 58 ans ne répond pas aux critères, le combat pourrait être annulé à court terme ou du moins être rétrogradé en combat d'exhibition.