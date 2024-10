Lindsey Vonn (au centre) est pressentie de retour. Plusieurs athlètes ont fait un come-back durant leur carrière. image: keystone/watson

Lindsey Vonn de retour? Avant elle, ces stars ont tenté un come-back

Des rumeurs insistantes annoncent que la skieuse américaine (39 ans), retraitée depuis 2019, va revenir à la compétition. D'autres vedettes du sport ont fait un retour.

Simon Häring, Reto Schlatter

Plus de «Sport»

Ce printemps, la légende du ski autrichien Marcel Hirscher avait annoncé remettre les lattes en Coupe du monde dès cette saison, mais en représentant les Pays-Bas.

Depuis cette semaine, le retour d'une autre star du ski alpin est fortement pressenti: Lindsey Vonn. Des rumeurs qui enflent suite à l'article du média américain Ski Racing, expliquant que l'Américaine – 39 ans, retraitée depuis 2019 – a notamment effectué, très récemment, des entraînements sur le glacier de Sölden.

Lindsey Vonn a un palmarès hallucinant, dont une médaille d'or olympique en descente (2010). Image: keystone

Comme Marcel Hirscher et peut-être Lindsey Vonn, plusieurs athlètes sont sortis de leur carrière. Pour le meilleur et pour le pire.👇

Michael Schumacher , F1

Lorsqu'il a pris sa retraite en 2006, Michael Schumacher avait battu tous les records en Formule 1, il avait été sacré sept fois champion du monde et avait célébré 91 victoires. L'Allemand n'a pas tenu longtemps hors des circuits. En 2009, le veto des médecins l'a empêché de devenir le pilote de réserve de Ferrari pour remplacer Felipe Massa, victime d'un accident. «Schumi» souffrait alors des cervicales.

Mais, peu après, l'Allemand a signé chez Mercedes. Il n'y a plus eu de victoires au cours des trois saisons, de 2010 à 2012. L'Allemand s'est respectivement classé 8e, 9e et 13e du championnat du monde. Lors de sa dernière année, il est monté une fois sur le podium en tant que troisième.

Michael Schumacher a fait son retour en Formule 1 en 2010, pour trois saisons. image: epa

Lance Armstrong , cyclisme

Lance Armstrong n'a pas fait un, mais deux retours remarqués. En 1998, l'Américain est revenu après une pause d'un an et demi due à un cancer et a ensuite réécrit les livres d'histoire du cyclisme en remportant sept fois de suite le Tour de France, avant de se retirer en 2005.

Le Texan est revenu en 2009 et est monté une nouvelle fois sur le podium du Tour de France en terminant troisième. Début 2011, Armstrong s'est définitivement retiré. Moins de deux ans plus tard, il avouait chez l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey des années de dopage systématique. Peu après, ses sept victoires sur le Tour de France lui ont été retirées.

Lance Armstrong a fait deux come-back: après un cancer et après sa première retraite. En 2012, il a été déchu de ses sept victoires au Tour de France après avoir avoué s'être dopé. image: epa

Mohamed Ali , boxe

Pour beaucoup, Mohammed Ali est le plus grand boxeur de tous les temps. Au cours de son illustre carrière, il a fait deux come-back. En 1967, Cassius Clay, de son nom de naissance, a dû interrompre sa carrière une première fois et rendre son titre de champion du monde parce qu'il refusait de participer à la guerre du Vietnam.

Son premier come-back a eu lieu en 1970, année où il est redevenu champion du monde. Le Rumble in the Jungle contre George Foreman et les combats face à Joe Frazier sont entrés dans l'histoire. Après avoir pris sa revanche sur Leon Spinks en 1978 en remportant le duel retour, il annonce sa retraite, les premiers signes de sa maladie de Parkinson se faisant sentir. Mohamed Ali revient une dernière fois en 1980, dans un état désastreux. Ses défaites contre Larry Holmes et Trevor Berbick ont égratigné son mythe, mais elles n'ont pas réussi à le détruire.

En 1956, Mohammed Ali envoie son challenger Sonny Liston au tapis. image: keystone

Tiger Woods , golf

En décembre 2017, Tiger Woods a touché le fond: la superstar du golf n'avait plus joué depuis des mois et n'était plus classée qu'au 1199e rang mondial. En cause: des problèmes au dos. A cela s'ajoutaient des problèmes personnels. Presque personne ne croyait l'Américain capable de réaliser ce qu'il a fait en avril 2019. Lors de l'US Masters à Augusta, Woods a fêté son 15e titre majeur, onze ans après sa dernière victoire.

Tiger Woods a remporté son 15e Masters en 2019 à Augusta, onze ans après son dernier succès. image: ap

Monica Seles , tennis

Quel palmarès aurait Monica Seles si elle n'avait pas été poignardée le 30 avril 1993 à Hambourg par un supporter fanatique et dérangé de sa rivale, Steffi Graf? Elle comptait déjà 8 sacres en Grand Chelem et était devenue, en 1991, la plus jeune femme à atteindre le sommet du classement mondial. Après l'agression, Seles a souffert de stress post-traumatique et de dépression et n'a plus joué en compétition pendant deux ans.

En 1994, elle prend la nationalité américaine. En 1995, à Toronto, elle remporte son premier tournoi depuis son retour et atteint peu après la finale de l'US Open, où elle est toutefois battue par Steffi Graf. En 1996, Seles remporte à nouveau un tournoi du Grand Chelem, l'Open d'Australie. En 2002, elle soulève son 53e et dernier trophée à Madrid. Officiellement, l'Américaine ne s'est retirée de la compétition qu'en 2008, mais son dernier match date de 2003, après quoi elle a souffert de troubles alimentaires.

Scène horrible en 1993 à Hambourg, quand Monica Seles se fait poignarder en plein match. image: keystone

Niki Lauda , F1

En 1976, l'Autrichien a remporté son premier titre de champion du monde, au volant d'une Ferrari. Un an plus tard, il a échappé de peu à la mort dans l'incendie causé par son accident sur le circuit du Nürburgring, s'en sortant avec de graves brûlures.

Après une collision lors du deuxième tour du Grand Prix d'Allemagne le 1er août 1976, la Ferrari du champion du monde autrichien Niki Lauda prend feu. image: keystone

Seulement 42 jours après son accident, Lauda est revenu à Monza – et est redevenu champion du monde en 1977. Deux ans plus tard, il s'est retiré pour se consacrer à sa compagnie aérienne. En 1982, McLaren l'a sorti de sa retraite sportive et, en 1984, Lauda a remporté une troisième couronne mondiale. L'Autrichien est décédé en 2019, à l'âge de 70 ans, à l'hôpital universitaire de Zurich.

Niki Lauda en 2014. L'Autrichien a été champion du monde à trois reprises. image: ap

Michael Phelps , natation

Michael Phelps a mis un terme à sa carrière pour la première fois après les JO 2012 de Londres. Déjà à l'époque, il était l'athlète le plus titré de tous les temps aux Jeux olympiques avec 18 médailles d'or. Mais voilà, à Londres, Phelps a été battu d'un rien par le Sud-Africain Chad Le Clos dans sa discipline de prédilection, le 200 mètres papillon. Une médaille d'argent qui lui est restée en travers de la gorge.

Alors The Baltimore Bullet, son surnom, n'est pas resté longtemps à la retraite. En 2014, il a annoncé son come-back. Mais ce dernier a été parsemé d'embûches: Phelps a dû lutter contre la dépression et même se rendre dans une clinique. Son retour aux JO de Rio n'en est que plus impressionnant. Il y a remporté six nouvelles médailles, cinq d'or et une d'argent, avant de mettre définitivement un terme à sa carrière de nageur.

Avec 23 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze, Michael Phelps est de loin l'athlète le plus titré de l'histoire des JO. image: keystone

Martina Hingis , tennis

En 1997, à l'âge de 16 ans et 6 mois, elle est devenue la plus jeune tenniswoman à atteindre le sommet du classement mondial. Jusqu'en 1999, elle a remporté cinq titres du Grand Chelem en simple (trois à l'Open d'Australie, un à Wimbledon et un à l'US Open). S'en sont suivies plusieurs années ternies par les blessures. En 2003, à 22 ans, la Saint-Galloise a annoncé sa première retraite. Elle avait alors gagné 40 tournois en simple et 36 en double et était restée 209 semaines numéro 1 en simple (et quelques-unes en double, aussi).

Après son retour en 2005, elle a encore remporté trois tournois en simple, avant d'être contrôlée positive au dopage en 2007. Elle a toujours nié s'être sciemment dopée, mais a rangé une nouvelle fois sa raquette la même année. De 2013 à 2017, Martina Hingis n'a plus joué qu'en double et en double mixte. Avec succès: elle a glané neuf autres titres du Grand Chelem.

Martina Hingis est revenue deux fois. Son premier retour s'est soldé par un contrôle antidopage positif (cocaïne). Après son deuxième come-back, en 2013, elle a encore remporté neuf titres du Grand Chelem. image: keystone

Katarina Witt , patinage artistique

Le baiser d'Erich Honecker, chef d'Etat est-allemand, a fait le tour du monde et a valu à Katarina Witt le surnom de «plus beau visage du socialisme». Grâce à son éclat sportif, la patineuse devait donner une meilleure image de la RDA. Ce n'est qu'après la chute du mur que Witt a appris que la Stasi, la police d'Etat, la surveillait.

Entre 1984 et 1988, elle est restée invaincue lors des grandes compétitions internationales, devenant quatre fois championne du monde et deux fois championne olympique, avant de se retirer en 1988. Six ans plus tard, Witt a fait un bref retour pour les championnats d'Europe (8e place) et pour les JO de Lillehammer. Avec une décevante 7e place.

En 1984 à Calgary et quatre ans plus tard à Sarajevo, Katarina Witt a été couronnée championne olympique. image: keystone

Michael Jordan , basketball

Après avoir remporté trois titres NBA consécutifs, His Airness a fait ses adieux aux Chicago Bulls en 1993. Michael Jordan changea de sport, s'essaya au baseball et signa avec les Chicago White Sox. Dans son nouveau sport, la superstar est restée dans l'ombre. Pendant deux ans, il a peiné dans les équipes fermes (Scottsdale Scorpions et Birmingham Barons) avant de revenir sur les parquets. C'est avec les mots «I'm back» que Jordan, alors âgé de 32 ans, annonça en 1995 son retour aux Chicago Bulls et décrocha encore trois titres de champion.

Michael Jordan a remporté six fois le championnat NBA avec les Chicago Bulls. image: afp

Hermann Maier , ski alpin

En 2001, l'Autrichien Hermann Maier a eu un grave accident de moto et s'est retrouvé avec une fracture ouverte du tibia à la jambe droite et de nombreuses autres blessures. Il était même menacé d'amputation.

En 2001, Hermann Maier a eu un grave accident de moto. image: keystone

A l'époque, Maier était certes déjà double champion olympique, double champion du monde et triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, mais un retour sur les skis semblait illusoire. Il manqua la saison 2001/02, mais revint ensuite avec d'autant plus d'éclat. «Herminator» remporta une nouvelle fois le classement général de la Coupe du monde, devint champion du monde et décrocha encore une fois l'argent (super-G) et le bronze (slalom géant) aux Jeux olympiques de Turin.

En 2006, Hermann Maier a encore remporté deux médailles olympiques: l'argent en super-G et le bronze en géant. image: keystone

Serena Williams , tennis

Lors de la naissance de sa première fille, Alexis Olympia Ohanian, en septembre 2017, Serena Williams a été victime d'une embolie pulmonaire et sa vie a été en danger pendant plusieurs jours. Dès le printemps 2018, l'Américaine est revenue sur le circuit.

Elle n'a certes pas pu réaliser son rêve de dépasser le record de titres en Grand Chelem de l'Australienne Margaret Court (24), mais elle a encore atteint quatre fois la finale d'un tournoi majeur (deux fois à Wimbledon et deux fois à l'US Open) avant de prendre sa retraite en 2022. Lors de son 23e et dernier titre du Grand Chelem en 2017 à l'Open d'Australie, Williams était déjà enceinte. Elle est aujourd'hui mère de deux enfants.

Serena Williams, légende du tennis. image: keystone

Martina Navratilova , tennis

Dans les années 1980, Martina Navratilova a écrasé le tennis féminin. Entre 1981 et 1990, elle a remporté 18 titres du Grand Chelem en simple, dont neuf à Wimbledon, ce qui en fait encore aujourd'hui la championne record à Church Road. Elle a également gagné 31 titres en double et sept en double mixte, et a parfois occupé en même temps la tête du classement mondial en simple et en double. En 1994, Navratilova a pris sa retraite et en 2000, elle a été admise au «Hall of Fame» du tennis.

Peu de temps après, la Tchèque d'origine, qui a joué pour les Etats-Unis à partir de 1975 et a rendu public son homosexualité en 1980, est revenue dans le circuit. En 2002, Navratilova a remporté le tournoi WTA de Madrid avec Natalja Zwerewa et a battu, à 46 ans, le record de Billie Jean King en tant que lauréate la plus âgée d'un tournoi WTA. En 2006, elle a remporté la finale mixte de l'US Open aux côtés de Bob Bryan et est devenue, à presque 50 ans, la vainqueure la plus âgée de l'histoire en Grand Chelem, jusqu'à aujourd'hui.

Martina Navratilova avait 50 ans lorsqu'elle a remporté l'US Open en 2006 en double mixte aux côtés de Mike Bryan. image: keystone

George Foreman , boxe

À l'époque de sa gloire, George Foreman était l'un des champions du KO. Il s'est emparé du titre de champion du monde de Joe Frazier en 1973. Il l'a défendu deux fois avant d'être battu par Mohamed Ali lors du Rumble in the Jungle. La défaite contre Ali a eu raison de Foreman et après six autres combats, il a annoncé sa retraite en 1977. Dix ans plus tard et à l'âge de 38 ans, Big George est revenu sur le ring.

Foreman a disputé 34 combats au cours de sa deuxième carrière et en 1994, il s'est à nouveau battu pour le titre de champion du monde des poids lourds. Son adversaire Michael Moorer était le grand favori, mais Big George créa la sensation. Au dixième round, il envoya un coup de poing dans le menton de Moorer, mettant ce dernier au tapis. Victoire par KO. Un nouveau titre de champion du monde pour George Foreman, à l'âge de 45 ans.

En 1991, George Foreman, 42 ans (à droite), se mesure à Evander Holyfield. image: keystone

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber.

Cet article est adapté d'une première version publiée le 26 avril 2024 sur notre site.